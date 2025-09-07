Яжте авокадо и боровинки при диабет, забравете динята

Най-подходящите плодове за хора с диабет са тези с нисък до умерен гликемичен индекс, високо съдържание на фибри и благоприятен ефект върху инсулиновата чувствителност.

Според множество научни изследвания най-подходящите плодове са череши, ябълки, круши, грейпфрут, ягоди, боровинки, сливи, праскови, киви, портокали и авокадо. Авокадото практически не съдържа въглехидрати и е особено подходящо поради високото съдържание на мононенаситени мазнини, които подобряват липидния профил.

Ябълките и боровинките са сред най-често препоръчваните плодове за диабетици. Проучване, публикувано в British Medical Journal, показва, че редовната консумация на цели плодове, особено боровинки, ябълки и грозде, е свързана със значително по-нисък риск от развитие на диабет тип 2. За разлика от тях консумацията на плодов сок е свързана с повишен риск.

Анализ, публикуван в Nutrients през 2021 г., заключава, че умереният прием на плодове не повишава кръвната захар и дори може да има благоприятно въздействие върху инсулиновата чувствителност.

Фибрите в плодовете забавят усвояването на захарите и подпомагат контрола върху кръвната захар. Затова е препоръчително плодовете да се консумират цели, а не под формата на сокове, които са с по-високо гликемично натоварване и в тях липсват фибри. Препоръчва се комбинирането на плодове с източник на протеини или здравословни мазнини (например ядки или кисело мляко), за да се намали гликемичният отговор след хранене. Също така е важно да се ограничат количествата – препоръчителна порция е около 100-150 грама на хранене.

Някои плодове, въпреки че са естествен източник на витамини и антиоксиданти, не са подходящи за хора с диабет. Най-рискови в това отношение са диня, ананас, банан, особено презрял, манго и папая. Редовната им консумация не се препоръчва.

Сушените плодове също са сред неподходящите храни за диабетици поради високата концентрация на захари в малък обем.





