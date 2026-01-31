Язовир „Пчелина“ прелива, „Студена“ се изпуска контролирано

Язовир „Пчелина“ в община Ковачевци е на критично ниво на преливане, сочат данни на Министерството на околната среда и водите от ежедневното измервне на обема на язовирите в страната. По последни данни от 29-ти януари, водата в язовир „Пчелина“ е прехвърлила общия си обем от 54,200, като наличния му обем е 54.600 куб.м., което по таблицата на министерството е 102% от общия му обем. Денонощния приток е 24,711 m3/s, а разходът е 25,868m3/s. Съгласно предоставената справка от НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива

Междувременно положението с язовир „Студена“ също е на ръба, но под контрол. От ВиК Перник следят под лупа покачването на язовира, като към момента водният обем на яз. „Студена“ е 24 375 000 куб.м при капацитет 25 200 000 куб.м. Отчетени са: приток – 1633 л/сек, разход – 600 л/сек. Язовирът се изпуска контролирано с 0.788 m3/s

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА