Яйцата са от онези храни, които или ги обичаме или се чудим дали не са вредни. Едни казват, че вдигат холестерола и трябва да се ограничават, а други ги наричат суперхрана. Истината е, че яйцето е далеч по-полезно, отколкото сме свикнали да мислим или колкото сме чули. Всички търсим балансирано хранене, но понякога забравяме, че не всяка полезна храна трябва да идва с екзотично име и тройна цена. Яйцата ни засищат, лесно се приготвят и се комбинират с почти всичко. И ако нямаме конкретни здравословни причини да ги избягваме, няма логика да ги изключваме от менюто. Всичко зависи от мярката.Прочети още на: Яйцата – холестерол или суперхрана?

Защо хората се притесняват от яйцата?

Основният страх идва от това, че яйцата съдържат холестерол и то най-много в жълтъка. Храните с висок холестерол автоматично повишават риска от сърдечни заболявания.

Холестеролът, който приемаме с храната не е основната причина за висок холестерол в кръвта. Тялото само регулира нивата си, ако получава холестерол отвън, произвежда по-малко. При повечето хора умерената консумация на яйца не води до проблеми, а при някои дори има положителен ефект.

А какво получаваме, ако хапваме яйца?

Яйцата са една от най-пълноценните храни, които можем да включим в менюто си. Дават ни:

Качествен протеин, който засища и помага за мускулите;

Важни витамини, като B12, A и D;

Минерали, нужни за енергия и здрави кости;

Антиоксиданти, които са полезни за зрението;

Холин, който е важен за мозъка и паметта.

В едно яйце има доста повече ползи, отколкото си представяме.

Колко яйца на ден можем да изядем?

Разумното количество е ключът. 1–2 яйца хапнати на ден са напълно безопасни за всички здрави хора без сърдечни проблеми. Ако имаме вече сърдечно-съдови заболявания или висок холестерол е най-добре да се консултираме с лекар, но дори и в такива случаи, яйцата не са враг – въпросът е в цялостното хранене, а не в едно яйце повече или по-малко.

В какъв вид са най-добри?

Яйцето е супер гъвкава храна – то може да се вари, да се пържи (по-добре с малко мазнина), да се пече, да се добавя в салати, супи или печива. По-добре е да не ги комбинираме със силно мазни или преработени продукти (като бекон), за да не превърнем иначе полезната храна в калорийна бомба.

А какъв е изводът?

Яйцето е храна, която е лесна за приготвяне, достъпна и пълна с полезни вещества. Вместо да го избягваме, по-добре е да го включим балансирано в менюто си и да се възползваме от всичко, което ни дава, защото изобщо не ни дава малко. Не едно яйце на закуска е проблемът, а начинът ни на хранене като цяло.





