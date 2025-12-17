Якоруда покрива от други приходи около 50% от разходите по сметосъбиране, но отказва да натовари населението с повишена такса смет

883 000 лв. ще са нужни на община Якоруда през следващата година за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането им и поддържането на чистотата, обяви в план-сметката за 2026 г. кметът Мехмед Вакльов.

Тя е направена на база разчета, че средното количество депониран отпадък в регионалното депо на Разлог от Якоруда е 235 тона месечно.

За всеки тон депониран отпадък община Якоруда дължи такса за депониране, която е 36.84 лв., отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО в размер на 95.00 лв., обезпечение по чл. 60 от ЗУО в размер на 10.80 лв., както и такса за сепариране на битови отпадъци от 60.19 лв.

Така планираните разходи за заплащане на отчисленията, депониране и сепариране на битови отпадъци на община Якоруда през 2026 г. са в размер на 571 981 лв., или 292 449.24 евро.

Освен гореизброените суми за такси и отчисления община Якоруда дължи на „Строител 2001” ЕООД средства за транспортните разходи и работни материали. Необходимо е и закупуване на нови съдове за сметосъбиране поради естествено износване на някои от съществуващите, както и допълнително поставяне на съдове на определени места, уточни Вакльов.

Въз основа на направените разчети на необходимите средства за финансиране на дейностите, касаещи предоставяните услуги, свързани с битовите отпадъци, и отчитайки степента на събираемост на таксата за битови отпадъци за 2024 и 2025 г., общината предлага запазване на размера на такса битови отпадъци за 2026 г. За покриване на целия размер на разходите се предвижда дофинансиране с други собствени приходи.

Очакванията са от такса битови отпадъци да бъдат събрани 453 000 лв., а за дофинансиране ще останат 430 000 лв.

