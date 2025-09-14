Якоруда прави крайградска курортна зона върху над 200 неизползваеми имоти

Община Якоруда стартира процедурата по събиране на разрешителни за крайградски парк – рекреационна курортна зона с озеленени територии за широко обществено ползване. Той ще е в местностите Сливина, Баните, Тепето и Буковец в землището на града и голяма част от него ще бъде залесена с високи дървета.

Процедурата започна с искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка на проект за изменение на ОУП на община Якоруда по отношение частите от местностите, където ще бъде обособен паркът. Ще бъдат засегнати над 200 имоти – ниви, ливади, дървопреработвателни гори. Проектът трябва да бъде съобразен и с няколко вече урбанизирани територии – за курортен хотел, за друг курортно-рекреационен обект, за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум и др.

Към момента общината има 532 ха урбанизирани територии, включващи жилища, производствени и складови дейности, курорти и вилни зони и сгради за обществено обслужване. Озеленяването е върху 23,56 ха, което е едва 0,07% от общата територия. Тук няма нито един горски парк, основният сегмент в озеленяването – 16,52 ха, са заети от спорт и атракции, а парковете и градинките са едва върху 1,67 ха в цялата община. Въпреки това Якоруда е сред най-зелените в страната – горските територии заемат 17 460 51 ха, което е 51,39% от цялата територия.

Бъдещата рекреационната курортна зона е втората във фокуса на сегашната управа на общината след набелязаното развитие на курорта Трещеник. Целта на общината е тук да се построи нужната база за отдих на туристите, които засега идват в курорта главно през зимата да карат ски, но мястото е отлично и за пешеходни преходи, планинско колоездене и офроуд през другите сезони.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






