Якоруда прави ново гробище до жп линията Септември-Добринище

Якоруда ще прави ново гробище, след като старото отдавна отесня, а разширение на този етап е невъзможно заради жалби на собствениците на имоти в съседство. Новият гробищен парк ще се намира северно от жп линията на теснолинейката Септември-Добринище върху близо 15 дка ниви, обясни кметът Мехмед Вакльов. Върху тях няма сгради. Върху терена ще се изгради зона за паркиране и за продажба на свещи и цветя. Това предполага цялостно планиране и благоустройствени мероприятия съобразно бъдещото предназначение на терена и санитарно-хигиенните норми, на които трябва да отговаря паркът.

По-голяма част от територията е частна собственост, тоест трябва да се прибегне до отчуждаване. Това може да създаде проблеми, защото и към момента срещу проекта за новото гробище в общинската администрация са постъпили 7 жалби, които са изпратени до МС, МОСВ и МВнР. Всички жалбоподатели имат имоти в южната част на зоната, която не съвпада с гробищния парк, тоест тях ги притеснява, че земята им ще е в съседство с гробовете.

Най-близката жилищна сграда до гробищния парк е на 337,52 м, а най-близкото училище е СУ „Св.св. Кирил и Методий“ на 1133 м.

Заради близостта на инвестиционното предложение до река Якорудчица общината вече е възложиха хидро-геоложко проучване, според което гробищният парк няма да окаже негативно въздействие върху качествата на водите на река Места. Въпреки това той ще бъде снабден с дренажна система на дълбочина поне 2,2 метра, освен това паркът ще бъде отделен с подпорна стена от реката.

Припомняме, че преди 3 г. контролните органи установиха, че сегашното гробище на Якоруда е незаконно разширено върху съществуващото бивше корито на река Места. РДНС изпрати преписката в Окръжна прокуратура – Благоевград, но няма данни прокурорската проверка да е приключила.

ВАНЯ СИМЕОНОВА