Якоруда първа в Пиринско с „плаващ“ официален празник – всяка втора събота на септември

Кметът на Якоруда предложи официалният празник на Якоруда да се отбелязва всяка втора събота на месец септември.

„През септември 1964 г. осмата юбилейна сесия на Народното събрание обявява с указ някогашното най-голямо село в Благоевградски окръг за град. С това решение държавата дава заслужено признание за ролята на Якоруда като административен, икономически и културен център в региона. Обявяването й за град бележи нов етап в развитието на населеното място и отваря нови възможности за обществен и културен напредък”, мотивирал се е Мехмед Вакльов.

През изминалите 60 г. официалният празник на Якоруда беше на 4 септември, но обикновено датата се пада през седмицата, когато хората са на работа, нямат възможност да дойдат и гости. Този септември, когато общината чества 61 г. от обявяването си за град, за пръв път бе отиграна формулата с празник в събота и на 13 септември цял ден площадът беше препълнен, а стотици якорудчани и гостите им с удоволствие се насладиха на богатата програма, включваща музика и танци на живо, базар с местни ястия и занаятчийски изделия, фолклорни изяви на самодейци от цялата страна, пехливански борби, празнична илюминация и вечерен концерт на фолкзвездата Меди. Свидетели на успешната празнична програма, съветниците гласуваха „за“ предложението на Вакльов и така Якоруда стана първата община в Пиринско с „плаващ“ официален празник.

Тази година празникът на Якоруда за пръв път бе изместен от 4-и септември на 13-и и формулата веселбата да е в събота даде резултат – градът се препълни с празнуващи от цялата страна

Наред с одобрение на няколко ПУП-а и приемане на Етичен кодекс на съветниците, народните избраници дадоха съгласие да бъде предоставено безвъзмездно право на управление на 12 стаи, фоайе, коридор и 2 сервизни помещения с обща площ 296 кв.м, намиращи се на втория етаж в ученическия пансион. През следващите 10 г. тук ще се установи Центърът за обществена подкрепа, който е социална услуга на общината, предлагаща социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск, оценяване на родителски капацитет, превенция на отпадането от училище, превенция на ранните бракове, обучения на кандидат-осиновители и приемни родители и др.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





