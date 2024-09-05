Мним кредитен консултант ужили млада жена от Якоруда с 13 000 лв.

Мним кредитен консултант измами млада жена с 13 000 лева, съобщиха от полицията в Благоевград.

24-годишна жена от Якоруда е съобщила в РУ-Разлог, че в края на месец юли т.г. чрез мобилния й телефон с нея се свързал непознат мъж, който се представил за кредитен консултант на чужда фирма и я уведомил, че е одобрена за кредит в размер на 30 000 лева, но за усвояването му е необходимо по предоставена от него сметка да бъдат преведени

пари, които са нужни за изготвяне на документи по кредита и застраховка за същия.

В периода от 30 юли до 5 август потърпевшата е превела по предоставената й сметка сумата от около 13 000 лева. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.