Ялов „Марек“ не вкара и в Севлиево, П. Колев видя тенденциозно съдийство

„Марек“ пак не вкара гол и завърши 0:0 с новака „Севлиево“ като гост. По подобие на домакинската издънка срещу ,,Спортист“ (Своге), футболистите на старши треньора Петър Колев пропиляха първото полувреме, а опитът за щурм през второто не доведе до нищо друго, освен до няколко пропуснати ситуации.

„Погледнато откъм продължаване на серията ни без загуба е добре. Но, ако видим, че вече три кръга сме отбелязали само един гол и не можем да реализираме повече, имаме проблем. Наистина създадохме доста шансове на чужд терен, не си спомням откога не сме имали толкова възможности. Липсата на умения и концентрация, а на моменти и класа, ни попречи да отбележим. Не съм доволен от първото полувреме, което беше под моите очаквания. Имахме първи шанс да вкараме, но после допуснахме две ситуации, при които нашият вратар ни спаси. През второто полувреме променихме играта си, показахме характер и владеехме повече топката. Поехме и риска да играем малко по-високо по терена и можехме да си изпатим от това в отделни ситуации. Преди почивката имаше мекота в нашите футболисти, а не респект. Домакините са биткаджийски отбор и компенсират недостатъците си с агресивност. Трябва да отбележа и друго, в пореден мач играем в числено неравенство. Какво имам предвид? Противникът играе с трима души повече, което в това топло време се отразява… Не съм казал, че съм недоволен от съдийството! Просто казвам, че имаше числено неравенство на терена, което е осезаемо и не може да не се отрази“, заяви П. Колев. „Всъщност, не знам дали ще можем да коригираме реално проблемите в атака. Защото си представям корекцията със селекция, но не е ясно дали ще имаме възможност това да се случи. И да гледам за нови попълнения, и да не гледам, все пак имаме финансова рамка, в която трябва да се вместим и няма как да мърдаме много от нея. Но мисля, че ще трябва да го направим“, завърши предводителят на дупничани.

„СЕВЛИЕВО“: Златинов, Кепов, Веселинович, Караянис, Масурас, Михайлов (83-Петров), Добрев (64-Родопски), Банев, Ергин (46-Касов), Колев, Макавеев.

„МАРЕК“: Костадинов, Петков, Вакадинов, Кавдански, Каймакански, Айоку, (90-Янев), Джаджаров (74-Б. Николов), Тодоров, Берете (84-Т. Георгиев), И. Димитров, Ненов (90-В. Йорданов).

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ





