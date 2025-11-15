Яница Костадинова от Разлог показа майсторство и усет към детайла на международното състезание

Ученичката Яница Костадинова от Разлог достойно защити името на България на престижното международно състезание Cake International, проведено в Бирмингам, Великобритания.

Единайсетокласничката от Професионалната гимназия “Никола Стойчев“ впечатли с прецизност и внимание към детайла, представяйки своята сватбена торта. От гимназията споделиха, че се гордеят с постижението на своята ученичка, която показа по най-добрия начин своя кулинарен талант и художествен усет.

Яница избра да се състезава в една от най-трудните категории – “Двуетажни сватбени торти“, където демонстрира не само кулинарни знания, но и творчески размах.

В интервю за “Вяра“ Яница разказва за участието си в Бирмингам, как е започнала пътя си в сладкарството и какво я вдъхновява да твори с толкова любов:

– Яница, какво те отведе на състезанието Cake International?

– Още от малка обичам да творя в кухнята, а тортите винаги са ми били страст. Когато разбрах за възможността да участвам в Cake International – едно от най-престижните състезания за сладкари – реших, че това е шанс да покажа какво умея и да се сравня с най-добрите в света.

– Защо реши да участваш в категорията “Двуетажни сватбени торти“?

– Тази категория ми се стори най-предизвикателна. Обичам елегантността и символиката на сватбените торти.

– Разкажи ни малко повече за своята торта – каква беше идеята, какви елементи включи и колко време ти отне подготовката?

– Идеята ми беше да създам торта, вдъхновена от красотата на старинните детайли. Тортата е макет отвътре, но отвън е цялата от захарно тесто. Подготовката ми отне около 2 месеца.

-Личи си колко прецизно са изпипани всички детайли – това ли е тайната на съвършената торта?

– Според мен – да. Търпението и вниманието към детайла са най-важни. Всеки елемент трябва да е направен с любов и концентрация. Хората усещат, когато влагаш сърце в това, което правиш.

-Кой беше най-вълнуващият момент за теб в състезанието?

– Когато застанах пред моята торта, изложена редом до тези на професионалисти от цял свят. Беше невероятно чувство – гордост, вълнение и благодарност едновременно.

– Какво беше усещането да представяш България и своето училище на такава голяма международна сцена?

– Истинска чест! Радвам се, че успях да покажа, че и младите български сладкари имат талант и креативност.

-Какво те вдъхновява да създаваш своите кулинарни произведения?

Вдъхновяват ме природата, цветовете, празниците и хората, за които готвя. Най-голямото удовлетворение е усмивката на някого, когато опита нещо, направено от мен.

– От кога се занимаваш с кулинария и как се насочи към изработката на торти?

– Започнах да готвя още в основното училище, но тортите ме плениха по-късно – заради възможността да съчетаеш вкус, форма и изкуство в едно. Това е като да рисуваш, но със захар и крем.

-Следиш ли тенденциите в изработката на торти или следваш своите усещания и творчески пориви?

– Следя новите техники и стилове, но винаги добавям нещо лично. За мен най-важно е тортата да има душа, не просто перфектна визия.

– Мечтаеш ли някой ден да превърнеш тази страст в професия?

– Да, определено! От една страна е хоби, а от друга, вече професия !

-Имаш ли ментор или вдъхновител в кулинарното изкуство?

– Да, вдъхновявам се от много хора и известни личности, но най-много ме мотивират близките ми, които винаги вярват в мен.

-Каква специалност учиш в Разложка професионална гимназия “Никола Стойчев”? Как твоето училище и преподаватели те подкрепят в твоето развитие като сладкар?

– Уча специалността “Производство на кулинарни изделия и напитки“. Учителите ми винаги ме насърчават да участвам в конкурси и да продължавам напред!

-Може ли да споделиш с читателите на “Вяра” твоя любима рецепта за торта или сладкиш?

– Разбира се!

Мини торта “Павлова”

Необходими продукти:

За основата (целувчен блат):

• 4 белтъка

• 200 г захар

• 1 ч.л. оцет или лимонов сок

• 1 ч.л. царевично нишесте

• Щипка сол

За крема:

• 200 мл сладкарска сметана (охладена)

• 1 с.л. пудра захар

• 1 ч.л. ванилия

За декорация:

• Пресни плодове по избор – ягоди, малини, киви, боровинки, нар и др.

Начин на приготвяне:

Разбийте белтъците със щипка сол, докато станат на пяна. 2. Постепенно добавяйте захарта – по 1 лъжица, като продължавате да разбивате,докато сместа стане гъста, лъскава и се задържа на бъркалката. 3. Прибавете оцета и нишестето, разбъркайте внимателно с шпатула. 4. Върху хартия за печене оформете кръгчета (около 8 см диаметър) и разпределете белтъчната смес. Направете лека вдлъбнатина в средата (там ще се слага кремът). 5. Печете в предварително загрята фурна на 110–120°C за около 1 час – до суха коричка и леко кремав цвят. 6. Изключете фурната и оставете основите вътре да изстинат напълно с открехната вратичка. 7. Разбийте сметаната с пудрата захар и ванилията до пухкав крем. 8. Във вдлъбнатината на всяка основа сложете крем и украсете с плодове.