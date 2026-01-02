Януарски аномалии: Над 15 градуса в първия уикенд на годината

След ледено студените дни около Нова година, от 2 януари започва промяна в атмосферната циркулация. Страната ни ще попадне в зона с пренос на средиземноморски въздух. Вятърът ще е от юг-югозапад и ще повишава температурите.

В петък следобед термометрите ще показват между 5 и 10 градуса, а в събота и неделя – между 10 и 15 градуса, в отделни райони на Южна и Източна България – дори с 2-3 градуса повече.

Макар и ветровит, петъкът ще е слънчев, с временни увеличения на облаците следобед и вечерта. Ще има изолирани локални превалявания от дъжд в западната половина на страната.

Оставащите почивни дни от новогодишната поредица ще са с особено ветровити, със силни пориви от югозапад. Облачността ще е по-често значителна. Валежите ще са на повече места в Северна и Западна България. Ще вали дъжд, а в северозападните райони, където ще остане по-студено – и от сняг.