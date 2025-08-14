Яростна съпротива и физическа агресия към полицаи при арест в Рила

Досъдебно производство за хулиганска проява е образувано вчера в РУ Рила. 47-годишен мъж от града в района на централния площад в нетрезво състояние е ругал гражданите и се е държал грубо, след намесата на полицаите агресията му се засилила, отказал да изпълни полицейско разпореждане и при задържането е оказал яростна съпротива, проявил и физическа агресия към служителите. След задържането му е закаран от екип на Спешния център в благоевградската болница, настанен е в Психиатричното отделение. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

54-годишен мъж от гр. Рила е задържан с полицейска заповед, той е пречил на служителите, които обслужвали сигнал за нарушаване на нощната тишина в централната градска чест. Опитал да унищожи документите, които попълвали. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.





