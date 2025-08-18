Ясни са резултатите от проверката на автошколата, в която се е обучавал шофьорът, врязал се в автобус

Приключила е проверката на автошколата, в която се е обучавал 21-годишния Виктор Илиев. От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” не са установили нарушения. Според данните, събрани от фирмата, Илиев е изпълнил всички задължителни часове. Практическият изпит е протекъл нормално, а листовките е решавал на таблет в т.нар „бяла стая” сам. Взел е теоретичната част от втория опит на 24 март, след като на 13-и същият месец е бил скъсан, съобщава Нова.

Междувременно продължава да е тежко състоянието на настанените в „Пирогов" след катастрофата.. Без промяна в състоянието са и настанените във ВМА.






