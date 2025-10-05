GHB-728×90-May-2025
GHB-728×90-May-2025
Топ теми

Ясни са съперниците на националния ни отбор по волейбол за Евро 2026

Дата:
от: Спорт
Коментирай
( 358 )

Мъжкият национален отбор по волейбол ще срещне европейския шампион Полша в група „Б“ на Евроволей 2026. Останалите съперници на „лъвовете“ са Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел, предава Нова.

Шампионатът на Стария континент ще се проведе през септември догодина, като освен България, домакини на първенството са още Италия, Финландия и Румъния. Двубоите от груповата фаза тимът ни ще изиграе във Варна. Така страната ни ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път.

Останалите предварително обявени градове, които трябва да приемат мачовете от първенството са: Торино, Милано, Модена, Неапол, Тампере и Клуж-Напока.

Женският ни национален отбор пък ще се изправи в група срещу Чехия, Австрия, Сърбия, Украйна и Гърция. 

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *