Яхта се обърна край Бургас

Яхта се обърна в морето край Северния плаж в Бургас, капитанът е спасен, съобщи за БТА управителят на северната ивица Симеон Цветков.

„Вероятно заради техническа неизправност лодката е започнала да се пълни с вода и това е предизвикало обръщането ѝ. Капитанът се е държал за нея и е чакал помощ“, каза Цветков.

За инцидента съобщил сърфист. Той информирал, че лодката е обърната, а капитанът е в опасност. Незабавно е организиран екип и заедно с джет инструктор от близката водна база е проведена акция по спасяването.

Става въпрос за едноместна ветроходна яхта. Инцидентът стана преди около час, капитанът е български гражданин и е без наранявания.





