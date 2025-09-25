Яхта с трима българи на борда заседна край частен остров в Гърция

Яхта под български флаг с четирима пътници (трима българи и един украински гражданин) е заседнала северно от гръцкия частен остров Патроклос. Това съобщиха от гръцката брегова охрана.

Към мястото се отправил екип с патрулен катер, който установил, че хората на борда са в добро здравословно състояние. Пристигнал и водолаз, който установил пукнатина в корпуса на плавателния съд. През нея обаче не навлизала вода. На собствениците на яхтата е забранено да я местят, докато не бъде представено удостоверение за годност за плаване.

Замърсяване на морската вода вследствие на инцидента не е било установено.





