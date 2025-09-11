№10 на Аржентина би рекорд, поставен от Марадона в мач срещу Бараката и Мечо

Новото попълнение на “Реал” (Мадрид) Франко Мастантуоно получи фланелката с номер 10 в националния отбор на Аржентина при щастливи обстоятелства и подобри рекорд в историята на албиселесте. Крилото игра при загубата от Еквадор с 0:1 в последната квалификационна среща за Мондиал 2026. Така със своите 18 години и 23 дни Мастантуоно стана най-младият футболист с №10 в мач на гаучосите. Предишният рекордьор беше Диего Марадона, който за първи път облече тази фланелка за Аржентина на 18 г., 5 месеца и 26 дни през 1979 г. при победа с 2:1 в контрола срещу България на стадион „Ел Монументал“ в Буйнос Айрес. Тогава сред трикольорите е и славното орле Методи Стоянов-Мечо, а на вратата е легендарният му съекипник в „Пирин“ Христо Христов-Бараката. За Мастантуоно това бе трети мач с екипа на световния шампион. До избора му на десетка се стигна заради отсъствието на капитана Лионел Меси, който получи почивка, както и след контузията на Тиаго Алмада, предвиден да носи фланелката на суперзвездата.

М. Стоянов-Мечо и Д. Марадона на „Ел Монументал“ преди 46 г.

ИВАН ДИМИТРОВ






