1 Г. СЛЕД ТРАГИЧНИЯ ИНЦИДЕНТ: Бившият общински съветник от БСП д-р Вл. Пандев на съд за смъртта на 5-г. Мирослав от с. Стоб (ОБНОВЕН)

Детето е починало от сърдечна и дихателна недостатъчност след вирусна инфекция, нуждаело се е спешно от хоспитализация, а не от домашно лечение, според експертизата

Окръжна прокуратура – Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу благоевградския д-р Владимир Пандев за смъртта на 5-годишния Мирослав от село Стоб, община Кочериново. 54-годишният лекар е обвинен за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност (лекарска професия) – престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК. Детето почина за няколко часа, след като родителите му два пъти викаха през нощта лекар по спешност. На 19 май 2024 г. майката на 5-годишния Мирослав Х. установила, че детето не се чувства добре. След прием на медикаменти състоянието му не се подобрило, поради което вечерта в неделя потърсила медицинска помощ чрез телефон 112. На адрес в с. Стоб, община Кочериново, бил изпратен екип с дежурен лекар – обвиняемият Владимир Пандев.

При прегледа на детето, което било в увредено общо състояние, докторът констатирал изявена клинична картина на заболяване. Патологията сочела за необходимостта пациентът да бъде настанен в лечебно заведение за спешно провеждане на необходимите вливания на течности, поради настъпилата дехидратация, извършване на рентгеново изследване и провеждане на медикаментозно лечение на възпалителните изменения. Въпреки това обвиняемият предписал единствено лечение в домашни условия, като заявил на родителите на детето, че здравословните му проблеми се дължат на вирус и няма повод за притеснение. Същата вечер състоянието на момчето се влошило и близките му отново се обадили на телефон 112.

На място пристигнал лекарският екип с обвиняемия Владимир Пандев, който установил липса на жизнени показатели у детето. Докторът започнал да му прави сърдечен масаж и изкуствено дишане, което не дало резултат. Пациентът бил транспортиран в МБАЛ – гр. Благоевград, като по пътя лекарят продължил с опитите за реанимация, но те били безуспешни. При пристигане в спешно приемно отделение дежурният лекар констатирал спиране на дихателната и сърдечната дейност у пациента, разширени зеници, нереагиращи на светлина. Обвиняемият продължил да прави сърдечен масаж на момчето, след което реаниматорът на отделението провел реанимация в пълен обем в продължение на 40 минути, която не дала резултат.

В хода на досъдебното производство са били назначени и изготвени съдебномедицинска експертиза на труп, комплексна и допълнителна комплексна съдебномедицинска експертиза. Според заключението на вещите лица причината за смъртта на 5-годишния пациент се дължи на остро настъпила сърдечносъдова и дихателна недостатъчност на базата на вирусна инфекция, морфологично проявена с пневмония, тонзило-фарингит и отит. Тя е в пряка причинно-следствена връзка с непроведено по спешност болнично лечение. Оставен в дома си, пациентът бил лишен от шанса да получи специализирано лечение с евентуален благоприятен изход. Задължителните действия в конкретния случай са били спешна хоспитализация, лабораторни, инструментални изследвания, вливания на течности, наблюдение и лечение от специалист в областта на педиатрията. Делото продължава в Окръжен съд – Кюстендил, съобщиха от прокуратурата.

Припомняме, че след трагичния инцидент дежурният лекар д-р Владимир Пандев от ФСМП – Рила заяви: „Родителите казаха, че детето през деня е имало разстройство. Прегледах го, но нямаше нищо притеснително. Беше в добро състояние, без температура, със спокоен корем и нормално дишане. Обясних на майката какво да прави, за да спре диарията. Предписах и свещички против повръщане, за да не се обезводни, защото в града е плъзнал вирус с повръщане и разстройство“, обясни д-р Владимир Пандев.

Около 1 ч. при спешните медици отново е получено обаждане от родителите, че детето е получил гърч. При повторното отиване д-р Пандев установил, че детето е без жизнени показатели, но въпреки това е предприел реанимационни действия и веднага с линейка го е транспортирал до спешно-приемно отделение в МБАЛ -Благоевград. Там му е направена 40-минутна реанимация, но усилията на лекарите да го върнат към живота били неуспешни.

„Детето е постъпило при нас в 1.30 ч. в понеделник в клинична смърт – без дихателна и сърдечна дейност. Така е написано във фиша на лекаря от ФСМП – Рила. Дежурният лекар и реаниматор в СПО са предприели действия за спасяването му. На детето е направен сърдечен масаж, интубирано е и бил въведен адреналин. Реанимацията е продължила 40 минути, но състоянието останало непроменено и в 2.10 ч. е обявен летален изход”, обясни тогава директорът на МБАЛ – Благоевград д-р Димитър Димитров. Той добави, че е назначена вътрешна проверка за действията на екипа, който е извършвал реанимационните действия.

„Изискал съм обяснения от дежурния лекар и от реаниматора. Нямам никакви съмнения, че те са си свършили работата. По случая се е самосезирала ИА „Медицински надзор“ и в болницата ще пристигнат проверяващите инспектори. Те ще проследят действията на лекарите по пътя от с. Стоб до МБАЛ – Благоевград, включително и на джипито, и ще се произнесат по случая“, допълни болничният шеф д-р Димитров. Общопрактикуващият лекар на Мирослав от с. Стоб е бил д-р Христо Киров. Пред репортер на „Струма“ тогава той заяви, че не е бил търсен от родителите на Мирослав, а последният преглед бил преди Нова година.

За смъртта на 5-годишното дете бе предприето досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Благоевград. Разследващият полицай Даскалов бе снел обяснения от двамата родители, които обяснили, че след първото посещение на лекаря са отишли в Благоевград, за да купят предписаните лекарства и когато се върнали, открили детето си в безпомощно състояние. Майката е 26-годишна и има още 5 деца. Бащата е бил общ работник към кметството в с. Стоб. Впоследствие случаят е поет от Окръжна прокуратура – Кюстендил и след едногодишно разследване досъдебното производство е приключило с внесен в съда обвинителен акт.

Д-р Владимир Пандев е бивш директор на МБАЛ – Благоевград, бивш председател на БСП – Благоевград и ексобщински съветник. В момента е вр.и.д. управител на общинската Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания в Благоевград, известна още като тубдиспансера. Той бе назначен на шефското място с решение на общинските съветници на 27 септември 2024 г., след като предишният управител д-р Петър Георгиев се пенсионира. Д-р Пандев трябваше да бъде на поста до провеждането на конкурс, какъвто до момента не е обявен. Дали ще продължи да заема управленската длъжност, след като е подсъдим, предстои да разберем, макар че и за него, както за всички други обвиняеми важи презумпцията за невинност до влизането в сила на осъдителна присъда.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА






