10-годишният Константин Червенков от Гоце Делчев спечели златния бутон в „България търси талант“ и вдъхнови цяла България

10-годишният Константин Червенков от Гоце Делчев спечели златния бутон в „България търси талант“.
За пореден път, по уникален начин, Коки показа, че е истински вълшебник с абакуса!
Пред цяла България той доказа своя невероятен талант и защити своите шампионски титли в ментално-аритметични надпревари!
Талантът му бе оценен достойно със златен бутон от Галена и той се класира директно за финала на състезанието!
Константин се подготвя в клуб SmartiKids- Goce Delcev-детски образователен център, с преподавател г-н Ангел Атанасов!
Талантът, трудолюбието и постоянството при подготовката му в света на металната математика тази вечер го доведоха до този феноменален успех!
Поздравления за Константин Червенков и неговия преподавател!