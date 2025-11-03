10-годишният Константин Червенков от Гоце Делчев спечели златния бутон в „България търси талант“ и вдъхнови цяла България

10-годишният Константин Червенков от Гоце Делчев спечели златния бутон в „България търси талант“.

За пореден път, по уникален начин, Коки показа, че е истински вълшебник с абакуса!

Пред цяла България той доказа своя невероятен талант и защити своите шампионски титли в ментално-аритметични надпревари!

Талантът му бе оценен достойно със златен бутон от Галена и той се класира директно за финала на състезанието!

Константин се подготвя в клуб SmartiKids- Goce Delcev-детски образователен център, с преподавател г-н Ангел Атанасов!

Талантът, трудолюбието и постоянството при подготовката му в света на металната математика тази вечер го доведоха до този феноменален успех!

Поздравления за Константин Червенков и неговия преподавател!