10-годишното дете-чудо Константин Червенков от Гоце Делчев е големият победител в „България търси талант“

Шампионън в менталната аритметика спечели зрителския интерес с невероятния си интелект и си извоюва наградата от 90 000 лв.

Математикът Константин Червенков е големият победител в деветия сезон на „България търси талант“. 10-годишният ученик от Гоце Делчев спечели зрителския SMS вот в оспорвания финал на шоуто и спечели наградата от 90 000 лв. Той остави след себе си момичето с красив ум Кристина Костова и танцова школа Creators, които бяха участниците в топ 3 на гласуването.

Шампионът в менталната аритметика Константин Червенков показа невероятните възможности на човешкия ум и впечатли със своята концентрация, интелект и хладнокръвие, като успя да пресметне 30 четирицифрени числа, които се появяваха на екрана, за едва 0,7 секунди, при това, докато рецитираше стихотворението „Аз съм българче“. Десертът в неговата програма беше пресмятането на две задачи едновременно, на които момчето даде отново верни отговори.



На второ място на големия финал се класира Кристина Костова, която още с първата си поява на сцената накара Николаос Цитиридис да натисне своя златен бутон. Талантливото момиче демонстрира върхови нива на концентрация, като подреждаше различни видове Рубик кубчета, включително по две едновременно, при това със затворени очи.

На трето място зрителите определиха танцова школа Creators. Варненците, които са ветерани с участието си в „България търси талант“, завършиха своята артистична трилогия с хореография, посветена на темата за освобождаване на хората от изкуствения интелект.

Константин Червенков, който получи златен бутон от Галена още на кастингите на шоуто, е многократен шампион в различни състезания по ментална аритметика. В деветия сезон на „България търси талант“ той бе напътстван от своя преподавател Ангел Атанасов. Той разказа за подготовката и усилията зад постижението му: „С Константин и останалите участници се подкрепяхме през цялото време. Беше феноменален финал – всички заслужаваха победата“, сподели Атанасов.

Той подчерта, че тази година България оцени таланти с когнитивни способности, а не само танцьори и певци. „Имаме много успешни деца в математиката и науките, които печелят международни медали. Крайно време е това да се припознае като българска гордост”, добави учителят.

Атанасов уточни, че подготовката е била интензивна – по три-четири часа дневно, вечер след училище, с комбинирани тренировки и почивки. Той отбеляза и подкрепата от родния град на Константин – Гоце Делчев, както и от общината, които са се погрижили за всичко необходимо. „Финалът беше пълен с вълшебство, приятелство и упорита работа”, обобщи учителят.

ИВАН ПЕТРОВ