10 грешки при проектирането, които да избегнете

За да бъде едно пространство хармонично и уютно, трябва внимателно да се обмисли всеки един детайл и елемент, които ще бъдат част от интериора. Дори и най-добрите дизайнери не са застраховани и се случва да правят грешки, които влошават цялостната естетика и фукционалност на интериорния дизайн. Затова ще разгледаме някои от основните грешки, на които да обърнете внимание при проектирането на интериорния дизайн на вашия дом.

Пренебрегване на мащаба и пропорцията в интериорния дизайн

Мащабирането е един от основните принципи в интериорният дизайн в апартаменти, къщи и обществени пространства, което често се пренебрегва. Затова, когато избирате мебели или декорация за вашия дом, трябва да имате предвид пропорцията и мащаба на пространството. По-големите мебели и декорации могат създадат усещане за претрупаност в стаята и да се получи тясно и депресиращо пространство. И обратно – прекалено малките пък могат да направят пространството да изглежда твърде голямо и неуместно.

Затова винаги, когато избирате мебели, първо проучете внимателно ширината, дължината и височината на стаята. Предварително помислете за всяка една част от нея и къде да позиционирате вашия диван, маса или друго обзавеждане. Уверете се, че всеки един детайл и елемент от стаята на вашия интериорен дизайн ще се допълват и ще създадат хармонично и балансирано пространство.

Лош избор на осветление

Осветлението е друг много ключов елемент на интериорния дизайн на вашето жилище. Много хора правят грешката да залагат само на едно осветително тяло, поставено централно на тавана. Правилния подход тук е да заложите на различни източници на светлина. Винаги на 100% се възползвайте максимално от естествената слънчева светлина. Фокусирайте се внимателно върху правилното позициониране на светлините и задължително избирайте повече от едно осветително тяло, разположено на няколко места в дома си, за да създадете повече зони на осветеност.

Затрупани пространства

Безпорядъкът е често срещан проблем при жилищния интериорен дизайн и обзавеждане. Много хора претрупват домовете си с различни ненужни декорации, които не са им необходими. По този начин претрупаните пространства изглеждат изключително разхвърляни и нефункционални. За да направите жилището си просторно и красиво се отървете от ненужните вещи, оставете само тези, които са значими за вас. Премахнете всички дреболии и ненужни аксесоари, за да не изглежда жилището ви разхвърляно и претрупано.

Пренебрегване на функционалността

Пренебрегване на функционалността е най-често срещаната грешка при проектирането на интериорен дизайн. Можем да ви помогнем да изберете мебели, които са не само красиви, но и функционални. Много от нас искат да имат красив и луксозен дом, а забравят, че функционалността е от изключително значение. Масово се поръчват красиви и луксозни мебели, които никак не са удобни и функционали. Кухните се проектират като за списание с красиви и модерни материали, но изобщо не се влага мисъл как да се позиционират функционално.

За да избегнете точно тези грешки бъдете най-вече разумни и внимателни. В днешно време човек може да си купи всичко – не само модерни и красиви, но и изключително функционални и комфортни мебели.

Пренебрегване на силата на цвета в интериорния дизайн

Цветът е мощен инструмент в интериорния дизайн. Много собственици правят грешката да пренебрегнат цветовете и тяхното правилно съчетаване. Цветът на мебели също играе важна роля в създаването на хармонично пространство. Изборът на грешна цветова гама, като всичко в един цвят или неподходящ палитра за определена стая. За да избегнете това, е важно да обмислите на каква тематика и каква атмосфера искате да пресъздадете.

Запомнете: Цветът е изключително важен! Използвайте го практично и спрямо вашите лични предпочитания и усещания.

Прескачане на фазата на планиране

Друга груба грешка е прескачането на фазата на планиране на проекта. Често собствениците смятат, че предварителното планиране е излишно и решават да действат просто ей така. Истината е, че всеки един аспект от интериорният дизайн трябва внимателно да се планира – от цвета на стените, до най-малкия детайл. Помислете за функционалността, разположението на всички мебели, цветовете на стените, осветлението, аксесоарите, които искате да поставите. Визуализирайте вашите идеи, допитайте се до професионален интериорен дизайнер, за да получите експертен съвет.

Когато отделите време да помислите и планирате всичко, после ще се радвате на уютен и красив дом.

Пренебрегване на определянето на фокусна точка

Много собственици не разбират нуждата от фокусна точка в интериора им и за това я пренебрегват и в резултат пространствата им са скучни, безлични и неуютни. Нека го кажем така, фокусната точка е централен елемент в стаята. За това е важно да отделите нужното време, за да определите вашата фокусна точка и да я използвате максимално добре, за да създадете хармония и баланс в интериорния дизайн на вашия дом. Подредете мебелите и декорирайте стаята спрямо тях, за да я допълват и подчертават.

Например, ако поставите масата за хранене като фокусна точка и я разположите пред камината, ще създадете уютна атмосфера за семейството и приятелите.

Лоша подредба на мебели

Неправилната подредба на мебелите може да наруши функционалността на стаята. Затова преди да закупите мебели трябва да се съобразите с размерите на стаята. За целта си изгответе етажен план и експериментирайте с мебелите във всички посоки, за да намерите най-доброто разположение. Задължително оставяйте достатъчно място между мебелите, за да може да се преминава безпроблемно през стаята. Внимателно планирайте и създайте вашия уютен и мечтан дом.

Пренебрегване различните видове текстурати в интериорния дизайн

Текстурата също е пренебрегван елемент от интериорния дизайн. За съжаление много собственици не отдават нужното внимание на текстурата в жилището си. Може да експериментирате с различни видове повърхности – гладки или грапави, матови или лъскави. Например за кухнята може да заложите на красиви матови повърхности, защото са по-функционални и се поддържат по-лесно. От друга страна, за банята или терасата може да заложите на по-грапави повърхности, за да се предпазите от подхлъзване и травми.

Пренебрегване на личния стил и предпочитания за мебели и обзавеждане

Най-голямата и сериозна грешка е пренебрегването на личните предпочитания. Следването на определени тенденции или копирането на интериорен дизайн на дома от лъскаво списание може да се окаже некомфортно и неуютно за вас и вашето семейство. Затова помислете, преди да направите интериора на собственото си жилище го подредете така, че той да бъде максимално уютен, функционален и комфортен за цялото ви семейство.

Сега, когато знаете за всички тези често допускани грешки, спокойно можете да се опитате да ги избегнете, когато решите да проектирате интериорния дизайн на вашия мечтан дом.

Запомнете! Винаги първо обмисляйте и планирайте всички възможности, за да създадете вашето лично място.