10 г. прашасва в папките на община Сандански и ОбС подписката на собственици на над 300 вили в Попина лъка и Туричка черква за промяна статута им във вилно селище

Близо десет години прашасва в папките на община Сандански, Общинския съвет и Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписката с предложението на собствениците на вили в Попина лъка и Туричка черква за преобразуването им във вилно селище.

Началото бе поставено през 2016 г. по време на кметуването на Кирил Котев, сподели съветникът Явор Аргиров. През мандата на Котев бе депозирана подписка, върху която са поставени над 1000 подписа на собственици на вили в тези местности с искане да се преобразуват във вилно селище. Тогава група съветници, в която участва и Я. Аргиров, посетиха община Гоце Делчев. Проведена е среща с кмета Владимир Москов. Той е предоставил на санданската делегация всички документи и решения, през които е преминала община Гоце Делчев по преобразуване на вилна зона „Попови ливади“ във вилно селище.

„Направихме копие на документите и стъпките, по които са преминали. Всички документи са в Техническа служба в администрацията. В групата беше и инженер Димитрина Попова, която е запозната с цялата процедура”, казва Явор Аргиров.

С придобиване на статут на вилно селище изградените над 3000 вили в тези местности имат възможност за узаконяване. Това на практика означава, че община Сандански в бъдеще ще добие нови предимства в туристическия сектор.

Процедурата за трансформацията от вилна зона със статут на вилно селище е продължителна и нито един експерт в община Сандански не коментира в какъв срок от време ще се случи.

Собствениците на вили в Попина лъка и Туричка черква искат статут както в Попови ливади

Предимствата на собствениците на изградените и неузаконени вили във вилната зона са много. Една от тях е те да кандидатстват по проекти по европрограми. Втората е, че ще имат възможност да ги преобразуват от вила в къща за гости или мотел и др.

Предимството за община Сандански е, че ще се облагодетелства от събирането на данъци – такса битови отпадъци от собствениците на вили, което ще доведе до увеличаване на приходите.

Тази трансформация във вилна зона е приложена успешно от община Гоце Делчев в местността Попови ливади.

Справка в община Сандански показва, че едва 300 вили от над 3000 във вилната зона са узаконени, а останалите са в процес на узаконяване или построени в нарушение на закона, и бъдещето им е неясно, а вероятността от събаряне е голяма.

