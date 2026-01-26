10 знака, че бившето гадже иска да бъде с вас отново

Раздялата е трудно нещо, но смесените сигнали от бившата половинка могат да я направят почти агония. Има няколко посоки, в които отношенията с ексизгората ви може да се развият – да останете приятели, тотално да приключите всякаква връзка, да станете врагове, учтиви познати или отново да бъдете любовници, съветват от tialoto.bg В зависимост от това как сте приключили връзката си, има голям шанс бившият/ата да иска отново да се съберете. Това ли са намеренията му/ѝ, разберете по следните знаци:

1. Не може да научите нищо за живота му/ѝ

Той/тя крие от вас как се развива личния му живот и дали в него са влезли нови хора на любовния фронт. Причината вероятно е, че не иска да нарани чувствата ви и да ви накара и вие да тръгнете по срещи, тъй като тайно се надява да ви спечели отново.

2. Прави неща, за да ви покаже, че му/ѝ липсвате

Пуска постоянно странни фрази в социалните мрежи от сорта на: „Без теб се чувствам ужасно!“, „Животът ми е празен!“, „Как ми се иска да върна времето назад“ с надеждата вие да ги видите и да го/я пожелаете обратно.

3. Звъни ви без причина

Ако той/тя иска да се съберете отново, ще ви звъни по-често от най-близките ви приятели. Понякога и без добра причина.

4. Търси дискретно физическо сближаване

Когато ви говори, шепне в ухото ви. Постоянно ви докосва уж невинно, надявайки се да разпали искрата помежду ви.

5. Постоянно ви връща към щастливи спомени от времето, когато сте били заедно

Ако бившият/бившата често се връща назад във времето и ви кара да си спомните хубавите моменти заедно, то той/тя цели да събуди у вас старите чувства.

6. Постоянно говори колко се е променил/а

Като набляга най-вече на чертите, станали причина за това да се разделите. Натъртвайки, че вече е нов човек, той/тя ви показва, че е готов/а за нов опит, в който ще отговори на вашите очаквания и „изисквания“.

7. Ревнува ви нездравословно

Едно е бившият/ата да се подразни, ако ви види да флиртувате с друг мъж/жена, но съвсем друго е да откача само при споменаването на друга личност от противоположния пол – доказателство, че още е луд/а по вас и иска да се съберете.

8. Постоянно се натъквате на него/нея

Той/тя познава добре навиците ви и къде ходите. Ето защо иска непрекъснато да ви напомня за себе си и прави така, че да се виждате „неочаквано“ на различни места.

9. Звъни ви пиян/а

Казват, че пияният човек е най-искрен и в това има истина, тъй като алкохолът ни освобождава от задръжките и разума. Ето защо, ако експоловинката ви звъни пиян/а посред нощ, то той/тя наистина ви иска отново в живота си.

10. Казва ви в прав текст: „Липсваш ми“

Директно и откровено подобно признание не оставя съмнение какви са желанията му/ѝ.