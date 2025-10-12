10 казана курбан приготвиха баща и син Кирил и Лъчезар Траянови за празника на Света Петка в Тросково

В аванс, бе тържествено почетен празникът на Света Петка в едноименния храм в село Тросково. Стотици жители и гости на Община Симитли се събраха, за да уважат храмовия празник, който от години е сред един от най-обичаните и почитани в района.

Отец Спас Веселински отслужи водосвет и благослови всички миряни, дошли да се поклонят и да се помолят за здраве и благоденствие. Празникът бе съпътстван от традиционен курбан — цели десет казана вкусна чорба, приготвена с много любов от баща и син от село Крупник – Кирил и Лъчезар Траянови. Трапезите бяха отрупани с домашни питки и погачи, а гостите бяха посрещани с топло отношение и сърдечност.

За доброто настроение се погрижи добре познатият на местната общност музикант Монката, чиято музика даде начало на дълго празнично хоро. Веселието и народните танци продължиха чак до късния следобед.

Строежът на църквата започва преди 17 години на мястото на старо светилище, белязано от руини. Храмът е с впечатляваща архитектура и е изграден изцяло с доброволен труд и дарения. Инициативата за възстановяването му е на братята Стоян и Тодор Траянови, които заедно с кмета на общината Апостол Апостолов са двигател на благородното дело. Кметът е и основен благодетел, подкрепил изграждането на много от елементите на църквата и прилежащото пространство.

В знак на признателност, отец Спас Веселински, Стоян Траянов и църковното настоятелство на храма „Св. Петка“ връчиха на Апостол Апостолов почетна грамота. Облагородяването на храма и пространството около него продължава и до днес – всяка година се изграждат нови елементи, които правят мястото още по-красиво и уютно.

Празникът на Света Петка е дълбоко свързан с българските християнски традиции и носи символика на вяра, закрила и духовна сила. За хората от Тросково и околните села това е не просто празник, а събитие, което събира поколения и съхранява паметта на предците.

Сред официалните гости на празника бяха кметът на община Симитли Апостол Апостолов и неговата съпруга д-р Мария Апостолова, народният представител Стефан Апостолов, кметският наместник Живко Стаменов, кметовете на село Черниче Георги Стефанов, на село Крупник Александър Равначки, на село Градево Николай Филимонов, общинските съветници Йордан Петров и Георги Илиев, общественици и много граждани.

Така, както повелява традицията, празникът на Света Петка в Тросково отново събра хората в дух на общност, вяра и българщина.