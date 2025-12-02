10 месеца „лишаване от свобода” за 38-годишен от кюстендилското с. Николичевци за серия от кражби на вещи

Районен съд – Кюстендил наложи ефективно наказание „лишаване от свобода“ по отношение на Б.Т., на 38 години, който се призна за виновен в серия от кражби на чужди движими вещи, на обща стойност 4939,50 лв. Съдът одобри споразумението, постигнато между Районна прокуратура и защитата на подсъдимия.

Б.Т. се признава за виновен за това, че в периода от началото на януари 2025 г. до 11.03.2025 г. в гр. Кюстендил и с. Николичевци, община Кюстендил, при условията на продължавано престъпление е извършил повреждане на прегради като е проникнал и отнел чужди движими вещи, сред които тример, ъглошлайф, мостови кабел, буркани с месо, бутилки олио, инструменти от различен вид и много др.

Причинените имуществени вреди от престъплението са възстановени. Подсъдимият ще изтърпи наказание „лишаване от свобода” за срок от 10 месеца при първоначален режим „общ“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът приспада от така наложеното с настоящото споразумение наказание „лишаване от свобода” за срок от 10 месеца времето, през което Б.Т. е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража”, както и по Закона за МВР. Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил в 15-дневен срок.

ИВАН ИВАНОВ