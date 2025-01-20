10-месечно бебе е пострадало при челен удар във Велико Търново

10-месечно бебе е пострадало при катастрофа на главен път I-5 на територията на област Велико Търново. Сблъсъкът е станал между автомобила, съобщава агенция „Фокус“.

Инцидентът е регистриран около 17:00 часа в събота. Ударили са се лек автомобил с пловдивска регистрация с водач 22-годишна жена от Пловдив и друг автомобил с великотърновска регистрация.

Причина за инцидента е движение с несъобразена скорост и навлизане в лентата за насрещно движение, в резултат на което 22-годишната шофьорка блъска челно насрещно движещото се превозно средство.



Пострадали са всички участници в произшествието – младата водачка, другият шофьор, който е 47-годишен и двамата пътници във втория автомобил – 43-годишна жена и 10-месечно бебе. След преглед в МОБАЛ всички са освободени за домашно лечение с диагноза контузия на гръден кош. Образувано е досъдебно производсвто.

При друг инцидент отново във Велико Търново 19-годишен водач с врачанска регистрация не пропуска движещия се по пътя с предимство лек автомобил. Пострадалият мъж е на 35-години с диагноза контузна рана на главата след преглед в МОБАЛ е освободен за домашно лечение.

Произшествието е обработено по административен ред.