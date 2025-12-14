10-месечно бебе погълна обеца, оперираха го

В Парагвай 10-месечно бебе от района на Каакупе е било установено, че е вдишало обеца, след като в продължение на пет дни е имало температура и не е можело да се храни. Първоначално състоянието е било лекувано като инфекция на пикочните пътища, докато рентгенова снимка на гръдния кош не е показала метално чуждо тяло, заседнало в фаринго-ларингеалната област.

Бебето е било транспортирано до Инерам в Асунсион, където лекарите са извършили спешна процедура за изваждане на обицата. Тя е причинила значително възпаление и е довела до затруднено хранене и дихателни проблеми вследствие на бронхоаспирация. Процедурата е преминала успешно, а детето остава интубирано в интензивно отделение под наблюдение, за да се проследи възстановяването му.

„Метален чужд предмет е бил забелязан, заседнал в областта на шията – в цервикалната зона – при това 10-месечно бебе. Родителите бързо се свързаха с нас в Генералната болница и поискахме прехвърляне, тъй като беше изминало твърде много време и това чуждо тяло можеше да причини сериозни последствия. При интервенцията установихме значително възпаление и процедурата беше трудна, защото обецата се е намирала дълго време в областта на ларинкса и фаринкса. Това е пречело на детето да се храни или да приема мляко и то е започнало да развива дихателни проблеми вследствие на бронхоаспирация, тъй като е отделяло много слюнка. Днес можем да говорим с известно облекчение, защото процедурата премина успешно. Бебето все още е интубирано и в интензивно отделение, но вече основно за наблюдение и проследяване на състоянието му“, разказва докторът. btv