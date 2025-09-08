10-минутна офис рутина: Лесни упражнения за здраве и енергия

Дългите часове пред компютъра могат да причинят схващания, болки в гърба и умора. Добрата новина? Само 10 минути упражнения на ден могат да облекчат напрежението, да подобрят стойката и да повишат енергията ви. Ето лесна офис рутина, която всеки може да изпълни.

Отпуснете врата и раменете (1 минута)

Наклонете бавно главата към дясното и лявото рамо, задръжте 5 секунди.

Завъртете раменете напред и назад по 5 пъти.

Това бързо освобождава напрежението и предотвратява главоболие.

Раздвижете гърба (2 минути)

Седнете изправени, протегнете ръце напред и леко извийте гърба.

Задръжте 10 секунди, след това се изправете бавно.

Повторете 3–5 пъти.

Този прост жест помага да се избегне схващането и изкривяванията на гръбнака.

Грижа за китките (1 минута)

Завъртете китките по 10 пъти в едната и другата посока.

Стиснете и отпуснете ръцете 10 пъти.

Това упражнение намалява умората и риска от болка при продължително писане или работа с мишка.

Силни корем и седалище (2 минути)

Стегнете корема за 5 секунди, отпуснете и повторете 10 пъти.

Направете същото със седалищните мускули.

Тези движения подпомагат стойката и укрепват мускулите, които поддържат гръбнака.

Активирайте краката (2 минути)

Изпънете единия крак напред, задръжте 10 секунди, после сменете.

Ако имате място – направете няколко клека или повдигания на пръсти.

Това подобрява кръвообращението и намалява умората в краката.

Почивка с дълбоко дишане (2 минути)

Затворете очи, поемете бавно въздух през носа и издишайте през устата 10–15 пъти.

Почувствайте как напрежението се разтваря.

Дълбокото дишане намалява стреса и освежава ума.

Не е нужно да прекъсвате целия ден – само 10 минути на малки упражнения могат да подобрят здравето, стойката и концентрацията ви. Опитайте тази рутина като кратка почивка между задачите и се насладете на по-енергичен и отпочинал офис ден.





