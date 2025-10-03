10 модни съвета от стилистката на Елизабет II

Ангела Кели – личен асистент, стилист и съветник на кралица Елизабет II (1926-2022), години наред е била отговорна за изрядната визия на Нейно Величество и кралското семейство – от рокли и палта до шапки, обувки, бижута и аксесоари. Тя е човекът, който е стоял зад цялостния стил на кралицата, умело съчетаващ елегантност, класа и практичност. Нейните съвети са подходящи за всяка жена, която иска да изглежда поддържана, стилна и уверена във всяка ситуация. Ето 10 препоръки, вдъхновени от работата на Кели.

Чантите

За кралицата чантата никога не е била просто украшение – тя винаги е изпълнявала практична роля. Кели съветва да се избира класическа чанта със среден размер, която да е удобна за носене в ръка и достатъчно стилна за официални поводи. Най-добрият вариант са кожени модели в неутрални цветове, които подхождат на различни тоалети.

Обувките

Освен средния ток, който издължава фигурата, Кели препоръчва обувките да бъдат предварително „разходени“ у дома преди официално събитие. Тя лично е носила новите обувки на кралицата, за да ги направи по-удобни. Това е прост трик, който предпазва от неудобство и мазоли.

Палтото

Визията изглежда много по-завършена, когато връхната дреха е добре скроена. Кели препоръчва палтата да са едноцветни в тон, който да не „спори“ с роклята или костюма отдолу. Така цялата фигура се издължава и поддържа стройна линия.

Шапката

Шапката и прическата са едно цяло, казва Ангела Кели. При кралицата шапката винаги е била ключов елемент. Съветът е да се избира модел, който допълва прическата, а не я разваля. Малките, елегантни шапки, леко наклонени, внасят изящество и могат да придадат свежест дори на класически ансамбъл.

Цветовете

Кели умело е използвала силата на цветовете – ярките тонове внасят жизнерадост и гарантират, че човек се откроява, докато по-неутралните носят спокойствие и баланс. Практичният съвет е в гардероба да има няколко базови цвята (бежово, тъмносиньо, черно), а към тях да се добавят акценти като червено, зелено или жълто.

Принтовете

Според Кели роклите на кралицата трябва да са предимно едноцветни, но когато има принт, той трябва да бъде семпъл и премерен. Същото важи и за всяка дама – малък флорален мотив или дискретни геометрични фигури могат да оживят визията, без да я правят натрапчива.

Бижутата

Освен че трябва да са премерени, важно е аксесоарите да са в унисон със събитието. Тежките обеци или дългите гердани могат да се окажат непрактични при по-дълги събития. Кели винаги е залагала на леки перли, фини колиета или малки брошки – символ на елегантност и комфорт едновременно.

Материите

Не всяка дреха трябва да е от коприна или кашмир. За ежедневни ангажименти Кели съветва да се използват висококачествени, но практични материи – смеси от вълна и памук, които не се мачкат лесно и изглеждат добре дори след дълъг ден. Така визията остава поддържана без усилие.

Чорапогащникът

Кели винаги е настоявала кралицата да носи тънък, почти незабележим чорапогащник – дори през лятото. Той придава завършен вид на краката, изглажда кожата, прикрива несъвършенствата и добавя нотка официалност. Той трябва да е в телесен цвят, близък до естествения тен, без блясък. Това е малък, но изключително ефективен детайл.

Личният стил

Независимо от правилата най-важното е да се намери баланс между препоръките и личния вкус. Кели е вярвала, че дрехите трябва да отразяват характера на жената. Ако една жена се чувства уверена в избора си, това личи повече от всичко друго – от стойката до начина, по който влиза в стаята.Ретро.бг