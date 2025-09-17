За някои хора събуждането сутрин е кошмар. Лошо настроение, главоболие, нежелание за работа и т.н. Има обаче как да промените старта на деня и сутринта да е пълна с усмивки. Вижте 10 начина да се събуждате щастливи.

1. Протегнете се

Веднага след като отворите очи, още докато сте в леглото, се протегнете. Раздвижете и разтегнете ръцете, краката, шията. Това движение освобождава ендорфини, което намалява стреса и гарантира щастлив старт на деня.

2. Земенете сутрешната телевизия с приятна музика

Какво „по-хубаво“ от сутрин, изпълнена с новини за катастрофи, природни бедствия, болести и политика. Подобна информация рано сутрин, съзнателно или не, натоварва и стресира. Защо да си причинявате това? По-добре го заменете с приятна музика, няколко реда от книгата, която четете, или просто с тишина и звуците, които чувате на терасата.

3. Подгответе всичко необходимо от предната вечер

Когато човек е сънен, последното, което иска, е да търси какво да облече, къде са нужните неща за офиса и т.н. За да избегнете подобен стрес сутрин, пригответе всичко от предната вечер. Така не само ще спестите време, но и ще си спестите нерви. Малките промени в ежедневието носят малките моменти на щастие.

Rozali.com »

Здраве »

Здраве »

Съвети

10 начина да се събуждате щастливи

04.08.2017 • 0 коментара • 0/5

https://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/sharebutton?plusShare=true&usegapi=1&action=share&annotation=bubble&hl=bg&origin=https%3A%2F%2Fzdrave.rozali.com&url=https%3A%2F%2Fzdrave.rozali.com%2Fsaveti-zdrave%2F10-nachina-da-se-subujdate-shtastlivi.html&gsrc=3p&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fabc-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Dgapi.lb.en.PLtFj_-5DjQ.O%2Fd%3D1%2Frs%3DAHpOoo-J85zQk73PCqZPyWTydWEIq3_4KA%2Fm%3D__features__#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh%2Conload&id=I0_1758092278974&_gfid=I0_1758092278974&parent=https%3A%2F%2Fzdrave.rozali.com&pfname=&rpctoken=99893017

https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.2f70fb173b9000da126c79afe2098f02.bg.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=bg&original_referer=https%3A%2F%2Fzdrave.rozali.com%2Fsaveti-zdrave%2F10-nachina-da-se-subujdate-shtastlivi.html&size=m&text=10%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%7C%20Rozali.com&time=1758092279468&type=share&url=https%3A%2F%2Fzdrave.rozali.com%2Fsaveti-zdrave%2F10-nachina-da-se-subujdate-shtastlivi.html

https://web.facebook.com/v2.0/plugins/like.php?app_id=135076089970154&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df133935daeebe1de3%26domain%3Dzdrave.rozali.com%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fzdrave.rozali.com%252Ff8c8c65eb8e67a75f%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fzdrave.rozali.com%2Fsaveti-zdrave%2F10-nachina-da-se-subujdate-shtastlivi.html&layout=button_count&locale=bg_BG&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=150

Pin It

За някои хора събуждането сутрин е кошмар. Лошо настроение, главоболие, нежелание за работа и т.н. Има обаче как да промените старта на деня и сутринта да е пълна с усмивки. Вижте 10 начина да се събуждате щастливи.

© istockphoto.com

1. Протегнете се

Веднага след като отворите очи, още докато сте в леглото, се протегнете. Раздвижете и разтегнете ръцете, краката, шията. Това движение освобождава ендорфини, което намалява стреса и гарантира щастлив старт на деня.

2. Земенете сутрешната телевизия с приятна музика

Какво „по-хубаво“ от сутрин, изпълнена с новини за катастрофи, природни бедствия, болести и политика. Подобна информация рано сутрин, съзнателно или не, натоварва и стресира. Защо да си причинявате това? По-добре го заменете с приятна музика, няколко реда от книгата, която четете, или просто с тишина и звуците, които чувате на терасата.

3. Подгответе всичко необходимо от предната вечер

Когато човек е сънен, последното, което иска, е да търси какво да облече, къде са нужните неща за офиса и т.н. За да избегнете подобен стрес сутрин, пригответе всичко от предната вечер. Така не само ще спестите време, но и ще си спестите нерви. Малките промени в ежедневието носят малките моменти на щастие.

4. Нещо за усмивка на нощното шкафче

Проучвания показват, че красиво подредената стая прави човек по-щастлив. Затова ви препоръчваме да обърнете внимание на декора в спалнята. Цветя, малки деко детайли, любима снимка. Добавете нещо, което да поглеждате сутрин и да ви накара да се усмихнете.

5. Вземете сутрешен душ

Не всеки има достатъчно време и мотивация за сутрешни упражнения, но пък всеки може да отдели 5 минути за душ. Изберете ароматен душ гел със свижи нотки. Използвайте го само сутрин, за да го асоциирате със събуждане и усмивки. Ако имате достатъчно смелост, завършете душа с няколко по-хладни поливания, за да се събудите.

6. Направете си сутрешен ритуал

Независимо дали говорим за обикновеното пиене на кафе, чай, друга напитка, или просто за време, прекарано в планиране на деня. Измислете си свой сутрешен ритуал, който да ви помага да се фокусирате макар и за кратко върху себе си и предстоящия ден. Дайте си 10 минути например, в които да не ви прекъсват, да не се фокусирате върху другите и техните проблеми. Нека това време е само за вас.

7. Пуснете слъчевите лъчи

Проучвания показват, че човек се събужда по-лесно и по-отпочинат, ако в спалнята му влиза естествена светлина. Тя помага на тялото да се събуди по естествен начин. Пък и каква по-хубава първа гледка сутрин от слънцето, огряло небето.

8. Секс

Физическата активност рано сутрин ни помага да се събудим по-лесно и да сме по-малко кисели. Съчетайте това тяърдение със сексуалното удоволствие. Ето една лесна рецепта за щастие рано сутрин.

9. Заредете се с енергия

За да сте щастливи, трябва да подготвите тялото си и да го заредите с енергия. Можете да направите това в 2 лесни стъпки, които не изискват никакви усилия. Първо: пийте чаша вода. Худратирането на тялото активира метаболизма и събужда организма. Второ: закусвайте. Пълният стомах дава енергия за деня, а и ползите за здравето и фигурата са неизброими.

10. Не чистете и не подреждайте дома сутрин

Каквито и домакински задачи имате за вършене, не ги оставяйте за сутринта. Свършете ги предната вечер. Така ценното ви сутрешно време няма да е пълно с прахосмукачки, чинии, бърсане на прах и т.н. Дори да имате дреболии за вършене, оставете ги за по-късно. Така или иначе домакинската работа няма край. По-добре да отделите повече време за кафе, душ или просто минутки спокойствие





