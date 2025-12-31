10 правила, които ще доведат любовта в живота ти – самата Вселена ще ти помогне

Нашите мисли са сигнали, които непрекъснато изпращаме към Вселената. Тя отговаря на всеки от тях, тоест изпълнява всички наши искания. Но за съжаление го прави буквално. И когато мислим за нещата, от които се страхуваме и искаме да избегнем – болести, бедност, предателство, разочарование, тогава ги получаваме.

Не можете да мечтаете за щастие и в същото време да мислите: „Животът ми се срина: няма пари, няма здраве, няма любов“. „Е“, отговаря Вселената. – „Както кажеш. Ти наистина нямаш тези неща. И никога няма да ги имаш!“ Отрицателното съобщение се връща два пъти по-отрицателно. Но магнитната енергия на нашите мисли може да направи всеки един от нас щастлив.

Основен закон

Човек, който разпространява любов, привлича любовта на другите хора!

Това е един от основните принципи на закона за привличането . Подобното привлича подобно. Всички хора, събития, неща в живота ни не са случайни. Ние се обграждаме с тях доброволно или неволно. Щастливият човек живее много по-дълго и се разболява по-рядко. Днес учените са показали, че всички процеси в тялото се контролират от централната нервна система, която създава сценарий на промени, свързани с възрастта. Той отразява нашите представи за живота, традициите и очакванията. Например, ако човек е сигурен, че след четиридесетте ще настъпи период на остаряване и умора от живота, което ще донесе много болести, разочарования и неуспехи, тогава точно това и най-вероятно ще му се случи. На четиридесет години той ще започне активно да остарява, да се разболява и да се изтощава. Същевременно неговите връстници няма да загубят здравето, енергията и радостта си от живота, докато не достигнат дълбока старост, просто защото ще вярват, че човек може да се радва на живота на всяка възраст. 10 правила за привличане на любов

Винаги се събуждайте с усмивка.

Помислете, че днес е много успешен ден за вас. Научете се да се наслаждавате на всеки малък детайл и положителните емоции ще изтласкат ненужния негатив от живота.

Обградете се само с ярки, позитивни хора. Научете се да бъдете интересни за себе си.

Продължавайте да се усъвършенствате, опитвайте се да научавате нещо ново всеки ден, запомнете: човек, който не е скучен, винаги предизвиква интереса на другите хора.

Правете само това, което ви носи радост, любов и щастие.

Разбира се, има неща и събития, които са почти неизбежни, има хора, с които трябва да се сблъскате, колкото и да не искате. В такъв случай се опитайте да откриете в тях кое е най-доброто и оттук нататък виждайте само тези им положителни страни. Много бързо ще забележите как настроението ви ще се промени, отношенията ще се подобрят, ще се чувствате леко и комфортно.

Никога не се съмнявайте в своята уникалност.

Всеки е уникален и заслужава любов. Не се критикувайте и укорявайте. Бъдете горди със себе си, обичайте имиджа си и ще видите как положителната промяна започва с вас.

Не губете вътрешна хармония.

Ако се чувствате обхванати от чувство на страх, омраза или негодувание, опитайте се бързо да преминете към положителното: ярки и приятни спомени, образ на любим човек, сън. По този начин можете да се предпазите от неприятностите, които винаги са привлечени от негативни емоции.

Съберете старите снимки на бивши любими със спомени, които ви нараняват.

Поставете ги в кутия, завържете ги с червена панделка и ги поставете в мазето. Експертите по фън шуй казват, че по този начин можете да прекратите съществуваща връзка и да се отворите за нови чувства.

Мечтайте за любов

Нарисувайте картини на щастие във въображението си по цветен и ярък начин, до последния детайл. Представете си човека, когото бихте искали да видите до себе си. Превъртете ума си през цели сцени, в които любимият ви човек би се държал точно както искате. Вашето искане определено ще бъде чуто.

На хубав лист опишете подробно мъжа, с когото бихте искали да се срещнете.

Опитайте се да обхванете всичките му възможни характеристики: външен вид, характер, начин на говорене, обличане. Отговорете на въпросите – с какво се занимава, колко печели, какви са неговите приятели, навици, хобита, духовни качества. Умее ли да съпреживява, да бъде предан или има чувство за хумор, такт? Колкото по-подробно опишете портрета на вашия бъдещ любим човек, толкова по-точна ще бъде вашата „поръчка“.

Направете карта на желанията.

Ако любовта е много важна за вас, поставете снимката си до портрет на мъж, чийто външен вид харесвате, в центъра на голям плакат. Обгърнете двойката си с всички атрибути на щастието. Намерете снимки на деца, пари, кола, забавни пътувания до къщата, която искате да имате. Закачете тази карта на видно място, гледайте я по-често и мечтайте. Визуализацията е един от най-мощните начини да превърнете фантазиите в реалност.

Топ 3 на нещата, които НИКОГА не трябва да правите