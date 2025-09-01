10 симитличани изпуснаха ЦСКА III, отмениха им 2 гола в Костенец

Футболният отбор на „Септември“ (Сим) взе точка с 1:1 при гостуването си на ЦСКА III и продължава без поражение през сезона в Югозападната трета лига. Избраниците на наставника Спас Стоименов започнаха по-активно на стадион „Бенковски“ в Костенец и създадоха няколко опасни положения чрез Симеон Димитров-Симба, но ударите му не намериха целта. В 15-та мин. символичните домакини използваха бърза контраатака и с мощен шут на ексорлето Йоан Киров откриха резултата – 1:0. Реакцията на септемврийци не закъсня – Влади Ласков улучи страничната греда на Александър Марков, а в 35-та мин., след центриране на Тодор Траянов, опитният Юлиян Попев бе най-съобразителен в наказателното поле и изравни. Малко преди почивката С. Димитров получи чудесен пас от Слави Косов и прати топката във вратата с ефектен прехвърлящ удар, но попадението бе отменено заради засада. През второто полувреме „Септември“ продължи да търси победата. Йордан Костов реализира след центриране на Добромир Панчаревски, но и този гол не беше зачетен поради съмнителна засада. В края Панчаревски получи втори жълт картон и бе изгонен, но въпреки това гостите продължиха да атакуват. Минутите преди началото на срещата донесоха и силен емоционален момент – футболистите на „Септември“ излязоха на терена с тениски в подкрепа на нуждаещата се от лечение Валентина от Симитли, с надпис „Доброто е заразно“.

ЦСКА III: Марков, Ил. Димитров, Евтов, Рангелов, Бързачки (46-Йорданов), Д. Петров (82-К. Георгиев), Бенов (61-Щилянов), Р. Георгиев (65-Настаев), Ал. Георгиев, Киров, Гилов (46-Лазаров)

“СЕПТЕМВРИ” (СИМ): Вл. Николов, Янков, Й. Костов, Попев (82-Сотиров), Вл. Ласков (79-Карадачки), Великов, Михайлов, Косов, Траянов (90+2-Кючуков), Панчаревски, С. Димитров.

ИВАН ДИМИТРОВ






