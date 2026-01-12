10-те училища в Благоевград, реализиращи държавен план-прием, предложиха 30 паралелки след 7 клас, в ПМГ стартират обучение по професия „Разработка на софтуер“

Началникът на РУО Ив. Златанов към директорите: Ограничаването на чуждите езици не е тенденциозно, злонамерено или да създадем дискомфорт на учители и ученици, целта е успешна реализация на децата, завършващи средно образование

10-те благоевградски училища с гимназиална степен предложиха 30 паралелки след 7 клас за учебната 2026/27 г.

Както „Струма“ писа, в продължение на три дни по предварително изготвен график за 14-те общини в областта директорите на средните, обединените училища, профилираните и професионалните гимназии, обучаващи осмокласници, отправяха своите мотивирани предложения за държавния план-прием. Последни в заседателната зала на Регионалното управление на образованието влязоха благоевградските директори, като на срещата присъства и ресорният зам. кмет Боряна Шалявска.

„Искрено вярвам, че сте се съобразили с условията и правилата, с едносменния режим и с обучението по чужди езици“, обърна се към директорите началникът на РУО Ив. Златанов и както на работното съвещанието, състояло се в средата на миналия месец, така и сега акцентира на правилата.

Съгласно целевите стойности, спуснати от МОН, над 58% от постъпващите осмокласници трябва да се обучават по професии, а останалите по профили. План-приемът трябва да бъде съобразен и с това дали конкретното училище е на едносменен режим. Или казано по друг начин, не може да се иска завишаване броя на паралелките там, където учениците учат на две смени.

Широко коментирано е и писмото на министъра в оставка Красимир Вълчев, което силно ограничава изучаването на чужди езици. Така например интензивното изучаване на чужд език напълно отпада в професионалните гимназии и може да се реализира само в училища, осигуряващи преподаване на поне 3 предмета на съответния чужд език. Разширеното изучаване пък може да има, ако през последните три години успеваемостта на националното външно оценяване по БЕЛ и математика в 10 клас е над средната за страната – нещо, което покриват много малко училища в областта, по-конкретно само 4. Сред основните аргументи за редукцията е, че през последните години има сериозно залитане в посока на чуждите езици, или както нееднократно посочи началникът на РУО – училищата са се превърнали в езикови школи.

„В крайна сметка, като знаещи и можещи, колеги директори, трябва да вървим в тази посока – да ограничим разширеното и интензивно изучаване на чужд език и да засилим обучението по български език и литература, математика и природни науки, и всичко това с една цел – успешна реализация на децата, завършващи средно образование в страната ни. И пак казвам, всичко е в посока на това да ограничим чуждите езици не тенденциозно, не злонамерено или да създадем дискомфорт на вас, учители и ученици, а да дадем приоритет на обучението по български език и литература, природните науки и математиката. И интензивното, и разширеното обучение са регламентирани в закона, затова трябва да помислим и да вземем решение по отношение на целесъобразността“, каза на директорите началникът на РУО и на отделни слайдове бяха показани рамкови учебни планове с интензивно и разширено изучаване на чужд език, при които езикът се учи съответно 998 и 854 часа за гимназиалната степен, българският език и литература са с 561 часа, а математиката и предмети като физика, химия, биология – с 422.

„Действително става въпрос за огромен брой часове и дисбаланс. Разбирам, че тези часове трябва да се дадат на учители по чужди езици, за да сформират нормативи, но в крайна сметка за мен водещото трябва да са знанията, уменията и компетентностите на учениците“, заяви Ив. Златанов и изтъкна, че при професионалното образование има варианти как да се дадат допълнителни часове за чужд език, без да се влиза в категорията интензивно и разширено изучаване.

По време изложението си началникът на РУО представи и данни за броя на учениците, като този показател е от съществено значение за приема. Или както посочи Ив. Златанов: „Има ученици – има паралелки, сещате се какъв е другият вариант…”.

Към 25.11.2025 г. седмокласниците в общината са 656, което е с 18 повече спрямо м.г., но и с 59 по-малко в сравнение с края на календарната 2023 г. Като цяло тенденциите на областно ниво са за намаляване на децата. В Благоевград шестокласниците са 627, или с 29 по-малко от сега. Най-големият випуск са петокласниците – 731, и 728 ученици в 1 клас. След това кривата отново тръгна надолу, като 4-5-6-годишните деца, обхванати в детските градини, са под 700.

За настоящата учебна 2025/26 г. при 638 седмокласници в 8 клас са постъпили 766, или броят на осмокласниците се е завишил с 20%. Средната пълняемост е 25.53 ученици. Реализирани са 15 профилирани и същото толкова професионални паралелки, или общо 30, като бяха редуцирани по една паралелка /от 6 на 5/ на Езиковата и Математическата гимназия.

„С това съотношение 50:50 в областния център сме далече от изискването на МОН почти 59% от броя на паралелките да бъде в категорията професионални“, коментира началникът на РУО и допълни, че ако на общинско ниво се случи политиката на Министерството на образованието и науката, то това е меродавно и на областно, както и обратното.

Думата бе дадена на присъстващите, като директорите бяха помолени при заявяването на паралелките да съобщават и начина за изучаване на чуждия език, ако има такъв. Първа предложение за ДПП отправи директорът на 7 СУ д-р Лилия Стоянова. Тя обясни, че с изключение на миналата година, когато от училището реализираха прием в професионална паралелка, винаги са поддържали профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

„Тази година, ако не нарушим баланса профилирано-професионално образование, смятаме отново да заложим една паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език – по простатата причина, че програмирането е на английски и информатиците настояха. Ако обаче това създаде голям проблем, сме склонни да минем към разширено изучаване. Изключвам факта, че като кадрова обезпеченост разполагаме с 8 учители по информатика и ИТ, 8 колеги по английски, но ако продължим с професионална паралелка, ще загуби профил „География“, а само при нас в цялата област географията се изучава като профилиращ предмет“, бяха част от мотивите, изложени от д-р Стоянова.

От Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост заложиха на традиционния си прием от 4 професии, разпределени в две паралелки с разширено изучаване на чужд език, като директорът Димитрина Иванова също изложи мотивите си.

Както и предходните години, от 5 СУ обявиха една паралелка по професия „Графичен дизайнер“ с разширен чужд език. От Професионалната гимназия по икономика заявиха 4 паралелки с разширено изучаване на английски, от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия предложиха 3 паралелки, една от които иновативна – по „Строителство и архитектура“ без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, както и две с разширено изучаване.

„Предлагам една паралелка след 4 клас и 5 паралелки след 7 клас, от които 4 профилирани и една професионална, която ще е по професия „Разработка на софтуер“ с разширено изучаване на чужд език. Съответно профилираните са: по една „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Природни науки“ с интензивно изучаване на чужд език, една математическа – с интензивно изучаване на английски, и втора математическа – с интензивно изучаване на немски език“, каза директорът на ПМГ Ваня Стоева.

Че са обсъждали различни варианти на прием коментира директорът на Благоевградската професионалната гимназия Антон Драгоев и предложи 3 паралелки – една по „Компютърни системи и технологии“ с разширен чужд език, другите две /без интензивно и без разширено изучаване на чужд език/ са с три професии, като „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ е в дуална форма на обучение. А. Драгоев сподели, че много внимателно е слушал предложенията на колегите си, и констатира, че очевидно всички много държат на разширеното изучаване на чуждите езици. На фона на това от БПГ предлагат само една такава паралелка, още повече че, както изтъкна директорът, изучаването на професия от ИТ сектора без съответната подготовка по английски ще е пълна катастрофа, а и не искат „съвсем да затварят вратата“ за ученици, желаещи да учат чужди езици.

„Миналата година преминахме от профилирана към професионална паралелка. Оказа се, че това е печеливша стратегия и ще продължим да следваме тази линия“, заяви директорът на Средното училище с изучаване на чужди езици д-р Светлин Абаджиев и поиска една паралелка, която по стария списък с професиите беше „Електронна търговия“, а сега се казва „Електронна търговия, маркетинг и реклама“.

„Паралелката е с интензивно изучаване на чужд език и държа да кажа, че го правя не за да запазвам нормативи на колеги, а защото е изключително важно и всички разбирате, че електронна търговия без интензивно изучаване е невъзможно“, аргументира се д-р Абаджиев. Директорът увери, че СУИЧЕ разполага с необходимия кадрови ресурс и е обезпечено с преподаватели по английски и руски език.

5 паралелки по „Чужди езици“ с интензивно изучаване, като част от профилиращите предмети са английски, немски, френски, испански… и с осигурени учители да преподават поне по три предмета на чужд език, както и със засилена подготовка по БЕЛ и математика, с разпределени часове от раздел Б /избираемите часове от учебния план/, заявиха от Езиковата гимназия.

Детайлни разяснения направи директорът на Националната хуманитарна гимназия Светла Солачка. Заявката е за 5 паралелки – едната е „Хуманитарни науки” с интензивен английски език и осигуряване на предмети физика, история, философия, музика, география, информационни технологии и изобразително изкуство на английски, като предметите ще се редуват през годините.

И тъй като именно „Хуманитарни науки“ са сред приоритетните профили, посочени в писмото на министъра, а и от НХГ желаят да затвърдят статута си, Св. Солачка предложи втора хуманитарна паралелка с интензивен немски и изучаване на география, история и биология на чуждия език. Третата паралелка е „Обществени науки“ с интензивен испански с преподаване на история и музика, като е осигурен и преподавател по философия на испански.

Двете паралелки с профил изкуства, които са и единствени в цяла Югозападна България, са съответно „ Изобразително изкуство“ с интензивен английски и „Музика“ с разширено изучаване.

Моменти от последната среща за план-приема на училищата в Благоевград, на които директорите отправяха своите мотивирани предложение за учебната 2026/27 г.

Бе съобщена и статистика за средния тестови бал и успеваемостта на НВО по БЕЛ и математика в 10 клас за последните три години, като направи впечатление, че десетокласниците на НХГ на 100% се явяват на националното външно оценяване. Така например миналата година всичките 127 ученици са положили изпитите. Разбираемо, с оглед насочеността към хуманитарните науки и изкуствата, резултатите по математика са по-слаби, а по БЕЛ средният тестови бал на ниво училище е 56.95 т., при 48.77 на национално.

По отношение на едносменния режим директорът показа настоящото седмично разписание и новото за обучение само сутрин. Това може да се реализира, след като трите паралелки с първокласници на 2 ОУ, учещи втора година в сградата на НХГ, се преместят. Уверенията от общината са, че това ще се случи от втория учебен срок и тогава учениците на 2 ОУ ще се върнат в изцяло обновена и надградена с нов корпус учебна среда.

„Искам да благодаря за търпението на г-жа Солачка, на Гимназията по строителство и на 5 СУ за това, че приютиха децата на 2 ОУ. Надявам се, че всеки момент ще излезем от това предизвикателство за всички нас“, каза зам. кметът Боряна Шалявска. Що се касае до предложенията за план-приема, зам. кметът констатира, че се запазва съотношението 15 профилирани към 15 професионални паралелки.

„От училищата в Благоевград излизат невероятни млади хора и това е благодарение на вашия труд. Благоевград стои много добре на картата на образованието в страната“, изтъкна Б. Шалявска.

На финала думата взе началникът на РУО, а впечатление направи, че докато директорите отправяха своите предложения, старши експертът по професионално образование инж. Антоанета Николова, която отговаря за ДПП на областно ниво, внимателно записваше заявките за броя на паралелките, профилите, професиите и заложените чужди езици на 10-те училища.

„И, да, всеки един от вас се мотивира по един или друг начин. Но в крайна сметка какъв чужд език са учили децата от 1 до 7 клас и кое налага след това от 8 до 12 клас да е пак английски с 900-1000 часа, и добра услуга ли правим на тези деца?“, зададе въпрос, на който не получи отговор, Ив. Златанов и препоръча на директорите да не попълват веднага информационната система с предложенията си за план-прием, които трябва да бъдат входирани до 15.01.

„Ще огледаме нещата и евентуално с някои от вас ще се чуем, за да конкретизираме. И не ми допада този изказ, че няма как дадена паралелка да е без интензивно изучаване на чужд език. Всичко може да се промени, само едно нещо не може“, заяви началникът на РУО.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА