10 трика, с които да изглеждате като милионер, дори и да не сте, ВИЖТЕ ГИ

Кариерата ви някой ден може да ви постави в ситуация да общувате с хора с много по-големи банкови сметки от вас. За да ви се доверят тези хора, трябва да изглеждате като тях. В книгата „Наръчник на милионерите: как да изглеждате и действате като милионер, дори и да не сте”, Вики Оливър споделя няколко тайни как да се държим така, че да изглеждаме като част от тази богата прослойка, съобщават manager.bg.

Вижте някои от най-любопитните:

1. Обърнете внимание на теглото си

Не е нужно да тежите повече отколкото трябва, но трябва да си тежите на мястото. Един от съветите на Оливър е да обърнете внимание на теглото си – това не означава да напълнявате излишно, а да имате здрав вид. Хилавите милионери са рядкост, нали?

2. Пораснете, за да изглеждате по-надеждни

Всеизвестен факт е, че дори Никола Саркози носеше обувки с по-височки токове, за да компенсира ниския си ръст и да си придаде авторитет. Може също така да подбирате дрехи, които издължават силуета ви. Подсъзнателно, ние вярваме, че лидерите трябва да са високи, за да се отличават от другите. Според Малкълм Гладуел 14,5% от мъжете американци са високи 1,80 см. Този процент сред изпълнителните директори на компании от Fortune 500 е 58%.

3. Изберете си неясно хоби

Да практикувате неясно и не много известно хоби е превъзходен начин да се приближите до образа на богаташ. Избягвайте хобита като конна езда или тенис, защото повечето заможни хора притежават собствени конни бази или тенис игрища и ако ви поканят в тях, истинските ви възможности лесно ще лъснат.

4. Станете колекционер

Чарът на това да сте колекционер е, че това автоматично ви придава визия на експертност. Всеки колекционер е гений, когато става дума на неговата или нейната собствена колекция.

5. Инвестирайте в гардероба си

За да вървите напред, нямате друг избор, освен да сте перфектно облечен. Това е едно от основните правила на играта. Ако не се придържате към него никога няма да напреднете. Дали отивате на сватба, погребение, в кънтриклуба или на църква трябва да сте подходящо облечен.

6. Говорете перфектен английски

Кой милионер не е пътувал по света достатъчно, че да усъвършенства своя английски? Ако владеете британски акцент вероятно ще впечатлите събеседниците си, особено ако са американци.

7. Покажете стил чрез детайлите

Всяко нещо, което е върху вас трябва да е премерено. Всичко, което използвате трябва да е заявка за стил. Дори марката кафе, която пиете, се превръща в асоциация за вас.

8. Никога не носете равни обувки

Ако носите равни обувки може да подчертаете, че сте дюстабан, трудолюбив или изморен. Едно проучване сочи, че автоматично щом мъжете видят жена с ниски обувки, решават, че тя е над 50 и е разведена счетоводителка.

9. Спете достатъчно за свеж вид

Всички проучвания казват, че имаме нужда от осем часа сън, но в днешния забързан свят тези осем часа всяка нощ изглеждат нелеп лукс. Дори и да не може да си ги позволите определете броя часове сън, които ви държат енергичен и продуктивен. Опитайте се да спите всяка вечер по толкова. Също така имайте предвид, че е по-добре да спите по гръб. Когато лежите на една страна, това задълбочава бръчките по бузите и брадичката, а когато спите по корем, се набраздява челото.

10. Изкачете се по социалната стълбица като доброволец

Доброволчеството е най-добрия начин да влезете във вътрешния кръг на бизнес титаните, бъдещите магнати и лидери на гражданското общество. Ако имате време и отдаденост, за да се посветите на една благородна кауза, усилията ви ще се отплатят десетократно със значително подобрен обществен и бизнес живот.





