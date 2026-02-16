10 цветя, които да посадите за богатство и любов

Цветята имат важна символика, която далеч надхвърля красотата им. Добре е да я знаем, когато избираме какво да посадим в саксии или на двора си. Много цветя привличат късмет и положителна енергия, което ги прави чудесен избор още в началото на 2026 г., казва Брус Бенет – сертифициран професионален градинар от Gardens by Design. Той препоръчва кои растения да избирате.

От нежната романтика на божурите до слънчевия оптимизъм на слънчогледите се смята, че някои цветове канят късмета директно в дома. Много от тези „късметлийски“ сортове са изненадващо лесни за поддръжка, което ги прави подходящи както за начинаещи, така и за опитни градинари.



Невен

Ярките, златни на цвят невени са символ на богатство и оптимизъм. Вярва се, че те предпазват от негативната енергия и носят късмет в дома. Причината – тяхната прилика със златни монети.

Размер на растението: от 15 до 90 см в зависимост от сорта

от 15 до 90 см в зависимост от сорта Каква почва обича: Добре дренирана почва

Добре дренирана почва Как се полива: умерено

Жасмин

Ароматно цвете, свързано с любов, просперитет и духовен мир. Жасминът е любим на градинарите заради красотата и богатата си символика. Едно от най-често засажданите цветя в ренесансовите английски и френски дворове.

Размер на растението: от 15 см до 4,5 метра; по-малките сортове се предлагат в саксии, от големите се правят живи огради

от 15 см до 4,5 метра; по-малките сортове се предлагат в саксии, от големите се правят живи огради Каква почва обича: Богата, добре дренирана

Богата, добре дренирана Как се полива: редовно, но избягвайте пренасищане

Хризантема

Известни са с това, че са символ на дълголетие и богатство. Хризантемите са популярно цвете в много култури, особено в Азия. Там често ги подаряват за привличане на късмет.

Размер на растението: 30 см до над метър

30 см до над метър Каква почва обича: плодородна, добре дренирана

плодородна, добре дренирана Как се полива: обича постоянна влажност



Орхидея

Орхидеите са символ на плодородието, изобилието и лукса. Твърди се, че ако имате орхидеи във вашата градина или в стаите, те ще привличат красота и елегантност.

Размер на растението: 15-122 см в зависимост от вида

15-122 см в зависимост от вида Каква почва обича: специализирана смес за саксии за орхидеи; много от тях виреят на закрито във всички зони

специализирана смес за саксии за орхидеи; много от тях виреят на закрито във всички зони Как се полива: поливайте, след като горният слой изсъхне

Божур



Божурите се свързват с романтика, просперитет и чест. Те са особено благоприятни във фън шуй практиките.

Размер на растението: от 60 до 120 см

от 60 до 120 см Каква почва обича: Добре дренирана, плодородна

Добре дренирана, плодородна Как се полива: редовно поливане по време на цъфтеж

Слънчоглед

Слънчогледът символизира щастие, жизненост и изобилие. Това прави тези цветя идеални за повишаване на енергийното ниво във вашия дом и градина.

Размер на растението: от 60 см до 3 метра в зависимост от сорта

от 60 см до 3 метра в зависимост от сорта Каква почва обича: рохкава, добре дренирана

рохкава, добре дренирана Как се полива: умерено

Лотос

Лотосът е свещено цвете в много култури. То е символ на чистота, просветление и просперитет.

Размер на растението: от 90 см до 1,80 метра; вирее в езера или водни градини

от 90 см до 1,80 метра; вирее в езера или водни градини Каква почва обича: Засадена във вода с дълбочина поне 30 см

Засадена във вода с дълбочина поне 30 см Как се полива: нуждае се от много слънце

Лавандула

Известна с успокояващия си аромат, лавандулата символизира късмет и просперитет. Освен това тя привлича полезни опрашители – пчели и пеперуди, във вашата градина.

Размер на растението: от 20 см до 1,50 метра, на отделни стръкове и туфи

от 20 см до 1,50 метра, на отделни стръкове и туфи Каква почва обича: добре дренирана

добре дренирана Как се полива: предпочита сухи условия с минимално поливане

Хибискус



Хибискусът се свързва с богатство и слава в китайската култура. Смелите и ярки цветове внасят тропически акцент в градините и приятна атмосфера в домовете.

Размер на растението: от 90 см до 3 метра

от 90 см до 3 метра Каква почва обича: плодородна, влажна

плодородна, влажна Как се полива: редовно поливане, но избягвайте преовлажняване

Циния

Викторианците са ценели циниите като символ на трайна обич и приятелство. Смята се, че ярките им цветове привличат добра енергия.