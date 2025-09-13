10 чаши вода спасяват бъбреците

Умора, отпадналост и жажда. Зад тези обикновени симптоми може да се крие нещо много по-сериозно – дехидратация, която застрашава работата на бъбреците. Отговор на въпроса колко вода трябва да пием, дава доц. Даниела Петрова от Клиниката по нефрология на ВМА.



В жегите трябва да приемаме около 8-10 чаши вода дневно. Увеличете дозата, когато има повишена загуба – при тежко физическо натоварване или заболяване, което води до загуба на течности. Трябва да се има предвид, че жаждата невинаги е адекватен признак на дехидратация, особено при възрастни хора. Бъбреците регулират водно-електролитния баланс в организма и филтрират отпадни вещества от кръвта, които се елиминират с отделената урина. Дехидратацията може да доведе до остри или трайни последствия върху работата на бъбреците. Остро бъбречно увреждане е състояние, свързано с остро повишаване на нивата на урея и креатинин в кръвта и електролитни нарушения. То е обратимо при навременно започнала хидратация.



Честото повтаряне на периоди на дехидратация може да доведе до трайни увреждания върху различни бъбречни структури и влошаване на бъбречната функция. Бъбречнокаменната болест е в резултат на концентриране на урината и повишена минерална кристализация. Уринарни инфекции пък са налице, когато има намалено количество на отделената урина и на удължения престой на урина в пикочния мехур. Така се създават благоприятни условия за развитие на бактерии (напр. E. coli). Малките деца, хората в напреднала възраст и пациентите с хронични заболявания (като захарен диабет и други хормонални нарушения) са изложени на висок риск от дехидратация, особено през лятото, когато температурите са много високи.



Основни причини за дехидратация са недостатъчен прием на вода, диария и повръщане, силно потене в резултат на повишена температура на околната среда или физическо натоварване, прием на диуретици или лаксативи, повишена телесна температура в резултат на инфекция, прием на големи количества алкохол и други. Най-честите симптоми са жажда, сухота в устата, напукани устни и сух език, намалено количество на отделената урина и отделяне на тъмна урина, главоболие, световъртеж, обща отпадналост, мускулни крампи, запек, суха кожа и други. По-тежките форми могат да доведат до понижено артериално налягане, ускорен пулс, учестено дишане, нарушения в съзнанието и т. н.





