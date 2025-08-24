100 години от гибелта на деветимата мъже от Орловец

Днес, 24 август, се навършва един век от трагичната гибел на девет достойни мъже от община Симитли. В нощта срещу 24 август 1925 г., в местността „Орловец“, те са екзекутирани – без съд и присъда – заради своето родолюбие и отстояване на държавността.

Техните имена остават завинаги в паметта ни:

Симеон Попгеоргиев, Ангел Кипров, Стоян Газерски, Партени Партениев, Костадин Трендафилов, Трошан Трошанов, Кральо Светков, Йосиф Чакалски и Петър Чакалски.

Те били образовани и будни млади хора, арестувани на 13 август, изтезавани в продължение на 11 дни и убити по особено жесток начин.

В тяхна памет преди 10 години бе създадена „Балада за Орловец“ – по текст на покойния Димитър Янев, аранжимент на Димитър Динев и изпълнение на Николай Кимчев и женска певческа група от с. Крупник. Днес песента прозвуча отново, след едноминутно мълчание и поклон.

Поднасянето на венци и присъствието на потомци на загиналите, общественици и зам.-кмета на община Симитли Елеонора Гаврилова отбеляза 100-годишнината от трагичните събития.

Деветимата мъже от „Орловец“ никога няма да бъдат забравени.





