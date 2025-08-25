100-годишни ризи, кърпи, забрадки впечатлиха с шевиците си делегатите на Световния конгрес на дантелата в Дупница, видяха и как се изработва кене

Дупнишката шевица и как се изработва дантелата кене впечатлиха делегатите на Световния конгрес на дантелата. Чужденците посетиха Дупница след края на събитието, което има за цел да създава контакти, да обменя опит и популяризира дантелата като част от текстилното изкуство. Конгресът се проведе за първи път в България, като домакин бе град Карлово, откъдето гостите пристигнаха в Дупница, отзовавайки се на поканата от Историческия музей, който ги запозна подробно с богатите местни традиции.

В залата на Общинската художествена галерия гостите видяха автентични експонати от местния музеен фонд. Бяха изнесени ризи, кърпи, забрадки и покривки от миналия век, украсени с характерната за региона дантела кене и със специфичната бразувана дантела.

„Изключително ми е приятно, че ви представихме тази демонстрация и извадихме експонати, които са на повече от 100 години. Знам, че сте изкушени от това изкуство, и съм сигурна, че видяното ще ви хареса“, обърна се към гостите директорът на Исторически музей – Дупница Анелия Геренска. Тя благодари за съдействието и на заместник-кмета по култура, образование и социални дейности Валентина Караганова.

Ани Йовева от Самоков показа нагледно как се изработва „кене"

„За мен е изключителна чест, че мога да ви приветствам от името на община Дупница на един празник на вдъхновението, таланта и красотата, вплетени в българската дантела“, каза на свой ред един от заместниците на кмета Първан Дангов.

След това на гостите подробно им бе разказано за дупнишката шевица. Бе акцентирано на най-важното за нея – асиметричността й и голямата пъстрота.

Ани Йовева от Самоков пък демонстрира пред чужденците нагледно как се изработва кене и им обясни, че това умение се предава от поколение на поколение в региона.

