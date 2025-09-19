100 г. от рождението на легендарния диригент Георги Щерев и 93 г. китаро-мандолинен оркестър „Пирински звуци“ събраха бивши и настоящи музиканти на парти с музика, черно-бели спомени и смели планове

Емоционално парти в благоевградски клуб събра миналата вечер бивши и настоящи музиканти от китаро-мандолинния оркестър „Пирински звуци“ при читалище „Никола Вапцаров“ в областния център. Повод за срещата на няколко поколения оркестранти бе 100-годишнината от рождението на легендарния диригент на състава маестро Георги Щерев и 93-та годишнина от създаването на оркестъра. Черно-бели снимки върнаха спомени от европейските гастроли в годините на соца и блестящото представяне на международни фестивали.

Тон на музикалната вечеринка със специална програма дадоха доц. Валери Димчев и музикантът с кариера и класове в Канада Антон Апостолов. Към тях се присъедини някогашният солист на оркестъра Ботьо Янчев и разтопи сърцата с италиански канцонети, а от спомена за най-силните години на неколцина по-смели ги „засърбяха” пръстите и излязоха на сцената да си припомнят удоволствието от свиренето пред публика.

Основен двигател и организатор на събитието бе Иван Кацарски-Ванцата, а сред присъстващите бяха председателката на Районен съд – Благоевград Румяна Митева, която навремето галеше струните на мандолината, шефът на областната служба „Земеделие“ Ивайло Гоцев, Васил Янакиев-Форте, китаристът в оркестър „Благоевград“ Христо Стефанов и др. Специални гости на събитието бяха дъщерята на маестро Щерев Елена Тодоровска, професор по биология, и дъщеря й Елена, която е адвокат, но и отличен цигулар, владееща още няколко инструмента.

Бивши и настоящи оркестранти около празничната торта А. Апостолов /вляво / пристигна от Канада и заедно с В. Димчев изнесоха вълнуващ миниконцерт от собствени композиции Тежестта на организацията на двойния рожден ден изнесе Ив. Кацарски-Ванцата Б. Янчев обра овациите с емоционалното изпълнение на италиански канцонети под акомпанимента на Г. Бояджиев и А. Апостолов Дъщерята и внучката на маестро Щерев бяха сред специалните гости Председателят на читалището Ив. Новоселски /вдясно / обеща пълна подкрепа за възродения оркестър „Пирински звуци“

Председателят на читалището Васил Новоселски в емоционално слово изрази радостта си, че усилията му да се възстанови дейността на оркестъра след 1 г. прекъсване, е факт и от тази година репетициите на състава са възстановени под ръководството на доц. Валери Димчев. Към състава наред с доайени, свирили през 80-те и началото на 90-те години на миналия век, са се присъединили и млади попълнения, а плановете за бъдещето са наистина смели. С обещаната от В. Новоселски подкрепа за участия във фестивали и конкурси китаро-мандолинният оркестър планира програма не само за естети, но и за широката публика с модерен репертоар, включващ класически произведения и рок и поп класики.

Наздравиците и огромната торта бяха подарък за двойния рожден ден от читалището, а присъстващите си обещаха да отбележат 17 септември в календара на оркестъра с червен маркер и всяка година бивши и настоящи членове на състава да празнуват заедно на този ден.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





