100 г. просветно дело в Дебрен отбелязаха с голямо тържество в многофункционалната зала на селото

100 години навърши просветното дело в с. Дебрен. Празникът на Обединеното училище „Св. Климент Охридски“ бе отбелязан на самия ден на школския патрон с голямо тържество в новата многофункционална зала на селото. Сред над стоте поканени гости бяха началникът на РУО Ивайло Златанов, председателят на Областната организация на училищните директори Емил Терзийски, депутатът от Дебрен Ахмед Вранчев, кметът на община Гърмен Феим Иса, председателят на Общинския съвет Мустафа Узун и районният мюфтия Осман Османов. Много директори на училища в община Гърмен и град Гоце Делчев също уважиха празника. На тържеството дойдоха и много бивши учители в дебренското школо, като най-мило бе присъствието на 92-годишната Анастасия Тунчева.

400 бяха само зрителите от Дебрен /. А. Вранчев, Й. Златанов, В. Топчиев и Е. Терзийски Второкласничката Руайда /с микрофона Директорите на училища в община Гърмен Учителският колектив на Дебрен

С тържествено шествие от сградата на училището гостите, учителите и учениците се отправиха към многофункционалната зала за празничната програма. В приветствието си директорът Верхат Топчиев благодари на всички за присъствието и подчерта, че бившите учители са славното минало, сегашните педагози продължават делото им, а учениците са нашата гордост, които ни представят достойно и заемат призови места на областни и национални състезания.

На бляскава сцена гостите и над 400 дебренци изгледаха музикално-поетична програма, изнесена от учениците от 1-ви до 10 клас. В края на програмата всички бяха силно впечатлени от стихотворението за Климент Охридски, изпълнено с патос от второкласничката Руайда Алисмаил, дете на бежанско семейство от Сирия, живеещо вече втора година в Дебрен.

КОНСТАНТИН ПАШКУЛЕВ