11-годишно дете загина след падане с парашут в Несебър

8-годишно дете загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка. Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър минути след 13.00 ч. в понеделник. Причината за тагедията е скъсано въже.

Момченцето, което било на парашута заедно с майка си, паднало във водата от около 40 метра височина. Веднага било извадено от хората, управляващи лодката. Те го реанимирали и първоначално детето било контактно, но малко по-късно издъхнало. Майката не е пострадала. Семейството е от Разлог.

По случая са задържани трима души. Образувано е досъдебно производство.





