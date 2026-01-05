11 заека за един излет отстреляха ловците от ЛРД – Бучино

„Улисани по едрия дивеч, за който сега излизат ловците, сякаш забравихме каква емоция може да ти донесе един най-обикновен излет за заек“ – с тези думи Юри Точев, член на ЛРД – Бучино, която е част от състава на ЛРС – Перник, започна разказа си за последния ловен излет.

„На 26 декември излязохме група ловци под ръководството на председателя на дружината Младен Младенов, който направи кратък инструктаж и отправяйки се към ловището на с. Драгичево, по-точно в м. Микроязовира, късметът ни споходи веднага. Дето има една приказка, още не бяхме заредили пушките, и първият див заек бе отстрелян. След първия обход имахме четири зайчета, докато накрая станаха 11. Е, сигурно някой ще се намери да каже: „Доста развинтена фантазия!“. Но не е така. В дружината имат двама „горски санитари“ – Васил Василев и Цветан Пенчев, които всеки сезон отстрелват по 40-50 лисици и чакали. Затова там има сериозен запас от заек, яребица и отделно всеки сезон в полето се разселват по 60. В тази дружина ловната дисциплина е на почит, както и колегиалните взаимоотношения. Това бе вторият излет за див заек, като и при първия слуката беше отново благосклонна към нас – 11 заека”, завърши разказа си Юри Точев.