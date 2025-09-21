11 извинения да започнем връзка с бившия

Много от нас се опитват да възродят някоя връзка от миналото. Разбира се, понякога си има и плюсове от това да се върнеш към бившия, но в повечето случаи бързо откриваме, че причините за подновяването на връзката са били плод на въображението ни. Вижте защо тези 11 извинения, с които залъгваме себе си, не са нищо друго освен митове.

1. Този път всичко ще бъде различно

Светът се променя, следователно ще бъде различен… най-вероятно по-лош. Според изследвания двойките, които се събират повторно, обръщат по-малко внимание на положителните аспекти от връзката, наблягайки повече на негативните. Те рядко се опитват да променят нещо и обожават да напомнят един на друг за миналото.

2. Той се е променил напълно

Хората не се променят. Поне не бързо и без причина. За да се отърве от един незначителен навик, човек трябва да има силно и искрено желание, мотивация и време. Бившият ви има ли ги?

3. Никой не го познава по-добре от мен

Прави сте. Прекарвате много време заедно и все пак фактът, че го познавате толкова добре не попречи да се разделите, нали? Може би това е била причината за раздялата ви – винаги трябва да има по малко мистерия във връзката.

4. Само идиоти останаха, най-вероятно няма да намеря нещо по-добро

Тревата на съседа винаги е по-зелена. Не искате да дадете шанс на нов човек, защото положителните му качества ще ви изкарат директно от зоната ви на комфорт.

5. Не е перфектен, но си е мой

Човешкият мозък е по-чувствителен към загубите, отколкото към победите. Не важи ли това и за връзките? Запитайте се все пак кое е по-добре за вас: да заживеете щастливо с почти перфектен човек или да имате нещастен живот с някого, който не е „перфектен, но си е ваш“?

6. Нямам време за срещи и сайтове за запознанства

Запознанството с нови хора е преди всичко шанс да разширите хоризонтите си. Около 17 % от браковете в САЩ са сключени от двойки, запознали се в сайтове за запознанства.

7. Засега сме приятели, пък ще видим по-натам

Приятелството между бивши гаджета не е много надеждно. Такива отношения не преливат от емоции и доверие, а желанието да бъдете приятел с бивш може да бъде признак за психично разстройство.

8. Пийнахте и се целунахте – значи може да се приберете отново заедно

43% от жените и 47% спят с бившите си. Ако се случи и на вас, помнете, че случаят ви не е уникален и това не е причина да започнете наново. Само гледайте да не се превърне в навик, защото честия секс с бившия може да е огромно препятствие по пътя ви за ново, светло бъдеще.

9. Никой не е перфектен

Никой не е перфектен, но кой иска да бъде? Трябва да се чувствата прекрасно заедно и да се допълвате. Разделихте се, не защото единият от вас е далеч от перфектен – просто не сте един за друг. Приемете го и продължете напред.

10. Бившият ми не ме оставя намира

След раздяла най-често единият от партньорите започва да се държи по начин, по който не се е държал досега – обаждания, съобщения, коментари в социалната мрежа, неочаквани посещения. Първата ни мисъл е „Това е любов“, „Не може да ме забрави“, но в повечето случаи това е нуждата за тотален контрол над вас.

11. Може би преувеличавам

Може и да е така. Ако сте се разделили заради роднини, работа или други външни причини, вторият опит може и да е успешен; но за жалост повечето пъти причината за раздяла е по-сериозна – изневяра например. А това си е съществен аргумент за край на връзката.





