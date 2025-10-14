Някои автомобили могат да бъдат пълно разочарование за собствениците си. Има много причини за това, включително ниска надеждност и лошо качество на изработка.

Consumer Reports идентифицира превозните средства, от които собствениците са най-недоволни. Класацията включва обикновени автомобили, кросоувъри и SUV-ове.

ТОП 11 коли, от които собствениците са най-недоволни:

Jeep Grand Cherokee PHEV

Джип Компас

Фолксваген Таос

Mazda CX-90 PHEV

Нисан Сентра

Тойота Корола Крос

Mercedes-Benz C-класа

Инфинити QX60

Ауди Q8 E-Tron

Нисан Алтима

Ауди Q4 E-Tron

Хибридният SUV Jeep Grand Cherokee PHEV има най-ниската оценка за удовлетвореност. Само 34% от собствениците казаха, че биха го препоръчали.

Експертите посочиха основния проблем на Jeep Grand Cherokee PHEV като относително високия разход на гориво за неговия клас. Освен това хибридната версия на SUV-а е значително по-скъпа от модела с изцяло двигател с вътрешно горене.