Някои автомобили могат да бъдат пълно разочарование за собствениците си. Има много причини за това, включително ниска надеждност и лошо качество на изработка.
Consumer Reports идентифицира превозните средства, от които собствениците са най-недоволни. Класацията включва обикновени автомобили, кросоувъри и SUV-ове.
ТОП 11 коли, от които собствениците са най-недоволни:
Jeep Grand Cherokee PHEV
Джип Компас
Фолксваген Таос
Mazda CX-90 PHEV
Нисан Сентра
Тойота Корола Крос
Mercedes-Benz C-класа
Инфинити QX60
Ауди Q8 E-Tron
Нисан Алтима
Ауди Q4 E-Tron
Хибридният SUV Jeep Grand Cherokee PHEV има най-ниската оценка за удовлетвореност. Само 34% от собствениците казаха, че биха го препоръчали.
Експертите посочиха основния проблем на Jeep Grand Cherokee PHEV като относително високия разход на гориво за неговия клас. Освен това хибридната версия на SUV-а е значително по-скъпа от модела с изцяло двигател с вътрешно горене.