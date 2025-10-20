Топ теми

11 месеца КПК проучва кмета на Сандански Ат. Стоянов по жалба на жител на Виногради, че отворил чадър над селския управник В. Свищаров, който му бил роднина

Собственици на имот в санданското с. Виногради инициираха в Комисията за противодействие на корупцията /КПК/ проверка на общинския кмет Атанас Стоянов за конфликт на интереси. Според сигнала им, подаден в КПК преди 11 месеца, Стоянов разперил чадър над кметския наместник на селото Валентин Свищаров, който му бил роднина, в резултат на което общинският градоначалник възпрепятствал проверка по 2 техни жалби от септември 2024 г. в общината срещу незаконен строеж на техен комшия, който им пречел те да използват имота си. Според авторите на сигнала Свищаров помагал на комшията.

Проверка на КПК обаче доказала, че Ат. Стоянов не само не прикрива селския кметски наместник, ами дори на 28.10.2024 г. пратил в селото служители по контрол на строителството в дирекция „Устройство на територията и инфранструктура“ при oбщина Сандански и в присъствието на самия подател на жалбите хората му извършили проверка на посочените имоти, трасирали границите им и не открили нещо нередно. Въпреки това е направена и следваща проверка, този път с участието на областния управител на Благоевград Георги Динев, представители на РДНСК – Благоевград, ДНСК и на МРРБ, които не установили и незаконно строителство при комшията.

Не е установена и роднинска връзка между Атанас Стоянов и кметския наместник на Виногради Валентин Свищаров, която би довела до конфликт на интереси само ако двамата са роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително.

С оглед законово ограничения кръг на свързаност на база родство КПК са категорични, че между двамата кметове свързаност няма, респективно липсва и конфликт на интереси при Ат. Стоянов.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

  1. Маринела Цирова

    Като собственик на имота, описан в статията, и основен жалбоподател по случая, Ви информирам, че строежът е толкова „законен“, че по него вече е сезирана Европейската прокуратура. Би било редно да проверявате по-добре информацияра, преди да я публикувате и да заблуждавате обществеността и заинтересованите лица.
    За разследване на случая са се подписали жители и собственици на имоти в с. Виногради. Жалби и сигнали не са изпратени само до посочените от Вас институции, а до общо девет компетентни органа, които имат правомощия да проверяват всички нарушения по конкретния казус.
    Считам, че журналистите трябва да мотивират гражданите да подават сигнали за нередности и да търсят истината, а не да ги представят в негативна светлина.

