11 пожара гасиха огнеборците в Кюстендилско

11 пожара са гасили екипи на районните служби ПБЗН в Кюстендилско. в края на миналата седмица. 5 от тях са нанесли щети. Пожарът в частен имот в с. Соволяно, който възникна на 6 септември, е причинен поради небрежност. Унищожени е външна тоалетна, спасени са 2 сгради.

Пожарът, възникнал в частен имот в с. Горна Козница на 6 септември, е унищожил 50 кв. м покривна конструкция, косачка, инструменти, дърва за огрев. Угасен е от 2 екипа на РСПБЗН Бобов дол. Няма пострадали хора, причините за възникването му се изясняват от РУ Бобов дол.

На 5 септември късо съединение в л.а. „Ягуар“ е причинило запалването – на ГП Е 79.Екип на РСПБЗН Дупница е потушил пожара, унищожени са част от маркучите на горивната система, автомобилът е спасен, няма пострадали хора.

Пожарът, който възникна на 5 септември в землището на селата Мазарачево и Драговищица, обхвана 500 дка площ. Ликвидиран е от екипи на РСПБЗН Кюстендил и Дупница, помощ е оказана от фирма „Булплан“, доброволци, местно население, Община Кюстендил, горски служители. Огънят е унищожил необитаема къща, 50 дка овощна градина, навес. Спасени от опожаряване са 12 сгради, 500 дка смесена гора, 400 дка овощна градина. Няма пострадали хора. Причините за възникването на пожара се изясняват от РУ Кюстендил.





