11 причини той да не напуска партньорката си, дори да не иска да е с нея

Любовната връзка е усилие от страна на двамата партньори. Ако изпитвате симпатия към мъж, който е обвързан и за който знаете, че не се чувства комфортно във взаимоотношенията си, вероятно се питате защо не ги напусне. Да, има мъже, които вече не изпитват любовни емоции към половинката си, но въпреки това трудно биха я напуснали. И невинаги причината за това са децата, които имат.

Ето 11 възможни причини той да не си тръгва от нея.

1. Иска някой, който да се грижи за него – Всеки мъж просто иска да бъде обгрижван. Без значение колко успешен или независим е, наличието на някой, който се грижи за неговите нужди, е ключова част от щастието му.

2. Чувства се важен – Това е продължение на предните редове. Дори и да не иска вече да е във връзка с партньорката си, мъжът не би си тръгнал, ако тя му гали егото.

3. Той харесва интимността с нея – Много мъже са водени от физическата интимност. Ако сексът с нея все още му харесва, това все още е причина да не се разделят.

4. Той не иска да се налага да излиза отново на срещи – Тя му е сигурна. Опознаването отново на нова партньорка е време, емоции, разходи.

5. Тя е избраницата за дома и семейството – Той може да не изпитва емоции към нея или поне не дълбоки, но му е угодна за семейство. Ако му се прииска забавление няма да се поколебае да го потърси извън връзката си с друга жена.

6. Приятелите му са обвързани – Мъжете се влияят един от друг. Ако в близкия кръг на мъжа има повече двойки, то той би се чувствал некомфортно да е сам. Ето защо не би се разделил с половинката си, ако няма алтернатива.

7. Роднините му влияят – В някои ситуации мъжът вече не желае да бъде с партньорката си, но роднините му настояват да не разваля взаимоотношенията си.

8. Не може да направи избор – Когато се колебае между две жени, може да мине време, докато мъжът вземе решение с коя да остане във връзка.

9. Комфорт и познатост – Рутината и предсказуемостта на установената връзка, носят някакъв вид спокойствие за мъжа. Той е наясно, че е малко вероятно партньорката му да се раздели с него. От друга страна, новата партньорка би могла да действа по различен начин.

10. Не иска да нарани настоящата си партньорка – Колкото и абсурдно да звучи, ако на даден мъж не му е удобно в любовната връзка, то той може да забави напускането ѝ, за да не причини емоционална болка на партньорката си.

11. Има финансова сигурност – Мъжете също търсят материален комфорт във връзката. Ако партньорката му осигурява такъв, благодарение на доходи, имоти и т.н. трудно би я напуснал дори вече да не иска да е с нея.





