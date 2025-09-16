11 работници от Бангладеш ще отстраняват ВиК авариите в Перник

Работници от Бангладеш ще отстраняват ВиК авариите в Перник. Заради недостига на квалифицирани кадри и липсата на желаещи да работят в местното водоснабдително дружество е задействана процедура за наемане на служители от трети страни.

Близостта до София и значително по-високите заплати, които предлага столицата са в основата на кадровата криза във „ВиК“- Перник. През последните години са правени многократни опити да бъдат привлечени водопроводчици, машинисти на багер и строители. На публикуваните обяви в специализирани сайтове и печатни медии, не се е отзовал нито един кандидат, който реално да проявява интерес към започване на работа в Перник. Това е принудило „ВиК“ да се обърне към международна компания за набиране на персонал от трети страни. Заявените бройки на този етап са 11, а работниците, които ще дойдат са от Бангладеш. Всички те са подписали декларации, че притежават необходимата квалификация и опит за заявените позиции, съобщи БНР.

Съгласно договорите работодателят се задължава да им осигури жилище, като те сами ще поемат разходите си за наем и консумативи. В общината е депозирано писмо от бившия управител на „ВиК“- Перник Борислав Иванов с молба за нуждите на чужденците да бъдат предоставени общински жилища. Писмото и докладната на кмета ще бъдат разгледани на предстоящата в четвъртък сесия на местния Общински съвет.





