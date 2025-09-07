11 творци от Пиринско се обединиха в 15-ото издание на изложбата „Ангелина и приятели: Аз уважавам света на другия“

11 талантливи творци, болшинството благоевградски, се обединиха за 15-и път в изложбата „Ангелина и приятели: Аз уважавам света на другия“. Това са инициаторите Ангелина Станчева, Ангел Ангелов, Аксиния Милева, Георги Стойчев, Галина Левашка, Живко Янев, Жулиета Георгиева, Никола Реков, Огнян Георгиев, Румен Дешев и Христо Шапкаров. За първи път Благоевград отстъпи домакинството на експозицията и тя бе открита в художествената галерия на гр. Пещера. Символичен домакин на събитието бе Никола Руков, единственият участник, който твори извън Благоевград, но е дълбоко свързан с областния център на Пиринско чрез ЮЗУ и приятелствата от студентските си години. Изложбата се провежда от 2004 г. и мотото й обединява художници, които го споделят.

Част от авторите с шефа на дирекция „Култура“ в Пещера Димитър Павлов /в средата/ Моменти от откриване на изложбата

Заради ремонта на Регионалния исторически музей в Благоевград, където бе планирано тазгодишното издание, се наложи в последния момент да се търси алтернативно място за експозицията и галерията в гр. Пещера отвори врати за изложбата. Откриването й провокира интереса на местните творци и ценители на изкуството, а радостта на домакините бе изразена от шефа на дирекция „Култура“ в общината Димитър Павлов.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





