112-годишнина отбеляза тържествено Окръжен съд – Благоевград

Съдът в Благоевград тържествено отбеляза 112 години от своето основаване. Официални гости на събитието бяха Мими Фурнаджиева – зам. председател на Върховен касационен съд, Даниела Дончева – председател на Апелативен съд – София, и Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим.

Председателят на Окръжен съд – Благоевград Петър Узунов отправи тържествено приветствие към присъстващите, подчертавайки важността на съдебната институция за правовия ред и обществото през изминалото повече от столетие, а Неврокопският митрополит Серафим отслужи тържествен водосвет за здраве, мъдрост и благоденствие.

По повод годишнината бе изработено и прието официално знаме на Окръжен съд – Благоевград – символ на авторитета, достойнството и традициите на институцията, което бе осветено от Неврокопския митрополит Серафим.

112-годишнината бе озвучена от тромпетиста и солист на Биг Бенд Благоевград Юлиян Механджийски, който изнесе музикална пиеса.

За празника бяха подготвени и специални тематични коктейли от екипа на Венци Тренчев – „Барман на България“ от World Class 2024 – едно от най-големите състезания за напитки в светаq и шампион на България по барманство.